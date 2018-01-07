2018. január 7.,
vasárnap, Attila, Ramóna napja

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Csaknem száz migránst mentettek ki a tengerről

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 09:56, frissítve: vasárnap 11:16

84 embert mentettek ki az olasz hatóságok a Földközi-tengeren egy gumicsónakból.

A migránsok Líbiából indultak útnak, de a csónakjuk néhány kilométer után süllyedni kezdett. A parti őrség eddig nyolc holttestet emelt ki a vízből, többeket még keresnek. A hatóságok szerint legalább 25-en a tengerbe fulladtak.

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Földközi-tengermigránsok

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