Csaknem ötven migránst mentett ki egy lélekvesztőről

Nagy sebességgel száguldozott Madridban egy autós, aki a rendőrök elől menekülve több embert is elütött. Eddig két halálos áldozatról tudni.

„A szomszédjaim meghaltak, senki sem maradt”

Nagyszabású rakéta csapást mért Oroszország Ukrajna több településére is. A támadások következtében legalább 12 ember meghalt, azonban a Föderáció tagadja, hogy civileket vettek volna célba. Közben az ukránok Donyeck központját lőtték rakétákkal, melynek következtében itt is több civil vesztette az életét és lakóházak is megsérültek.