2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Csaknem 2 millió illegális bevándorlónak adhat letelepedési engedélyt Trump

Hír TV

2018. január 26., péntek 07:59, frissítve: péntek 09:00

Az amerikai elnök ezt az alkut ajánlja majd a Demokrata Pártnak, hogy sikerüljön elfogadni a költségvetési törvényt február 8-án, és elkerüljék az újabb kormányzati leállást. Donald Trump tervei szerint 1,8 millió személyre terjesztenék ki az általa korábban támadott rendeletet, ami lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államokban maradhassanak a még kiskorúként érkezett illegális bevándorlók. Cserébe 25 milliárd dollárt kér annak a falnak az építésére, amit még az elnökválasztási kampányban ígért a Mexikóból érkező bevándorlók kívül tartása érdekében.

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