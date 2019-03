Csak akkor szavazhatnak a brexit-javaslatról, ha változik a szövege

AZ ORSZÁGGYÛLÉS FELFÜGGESZTETTE A JOBBIKOS FARKAS GERGELY MENTELMI JOGÁT. AZ ORSZÁGGYÛLÉS NÉGYNAPOS ÜLÉSSEL FOLYTATJA MUNKÁJÁT A KÖVETKEZÕ KÉT HÉTBEN. A PARLAMENT KEDDEN 36 ELLENZÉKI KÉPVISELÕ TISZTELETDÍJÁT CSÖKKENTHETI A TAVALYI ÉV VÉGÉRE VISSZANYÚLÓ FEGYELMI ÜGYEKBEN. A PARLAMENT SZERDÁN A KORMÁNY CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERVÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOKAT KEZDHETI TÁRGYALNI. TIZENKÉT MÓDOSÍTÓ JAVASLATOT NYÚJT BE A KORMÁNY CSALÁDVÉDELMI PROGRAMJÁHOZ A JOBBIK - JELENTETTE BE Z. KÁRPÁT DÁNIEL, A PÁRT ALELNÖKE. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHOTV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍRTV-N LESZNEK LÁTHATÓAK. FIDESZ: GYURCSÁNYÉK ELVENNÉNEK A CSALÁDOKTÓL, A MIGRÁNSOKNAK PEDIG ADNÁNAK. ROGÁN ANTAL: A FIDESZ ADDIG MARAD A NÉPPÁRTBAN, AMÍG AZ NEM LESZ BEVÁNDORLÁSPÁRTI KOSSUTH RÁDIÓ. SZIJJÁRTÓ PÉTER: BIZONYÍTÉK VAN ARRA, HOGY AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT JOGILAG KÖTELEZÕVÉ AKARJÁK TENNI. GULYÁS GERGELY: A FIDESZ ERÕS, EGYSÉGES, KERESZTÉNYDEMOKRATA, A BEVÁNDORLÁST ELUTASÍTÓ NÉPPÁRTOT SZERETNE. A MI HAZÁNK MOZGALOM A MAGYARORSZÁGI POLITIKA HARMADIK PÓLUSA, HOSSZABB TÁVON PEDIG A FIDESZ VÁLTÓPÁRTJA HANSÚLYOZTA VOLNER JÁNOS. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHOTV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍRTV-N LESZNEK LÁTHATÓAK. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: SZÕNYEG ALÁ SEPERNÉ A BEVÁNDORLÁS PROBLÉMÁJÁT AZ EU-BIZTOS. ÉLETÉNEK 72. ÉVÉBEN HÉTFÕ REGGEL MEGHALT BALÓ GYÖRGY TELEVÍZIÓS ÚJSÁGÍRÓ. FIDESZ: GÉMESI GYÖRGY VÁLASZOLJON, MILYEN PAKTUMOKAT KÖT A GÖDÖLLÕIEK HÁTA MÖGÖTT! NOVÁK KATALIN: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖVETENDÕ PÉLDÁNAK TARTJA A MAGYAR CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZERT M1. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ: SEMMI SEM VESZÉLYEZTETI A BÍRÁK FÜGGETLENSÉGÉT MAGYAR NEMZET. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHOTV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍRTV-N LESZNEK LÁTHATÓAK. OH: MÁRCIUS 21-ÉN ÉS 22-ÉN MÓDOSÍTHATÓK A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI JELENTKEZÉSEK. PALKOVICS LÁSZLÓ: A SZEMETELÉS MEGELÕZÉSÉRE, A HOSSZÚ TÁVÚ MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN A KORMÁNY ÁTFOGÓ PROGRAMOT DOLGOZ KI. KÉTEZER FÕ ALATTI TELEPÜLÉSEKNEK HIRDETETT KÖZMÛVELÕDÉSI PÁLYÁZATOT A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. TEK: AZ ÚJ-ZÉLANDI TERRORCSELEKMÉNY ELKÖVETÕJE TURISTAKÉNT JÁRT MAGYARORSZÁGON TAVALY NOVEMBERBEN. MÉG OKOSABBÁ VÁLIK AZ E-SZEMÉLYI VILÁGGAZDASÁG. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHOTV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍRTV-N LESZNEK LÁTHATÓAK. IRON SWIM BUDAPEST NÉVEN FOLYTATJA MÛKÖDÉSÉT HOSSZÚ KATINKA ÚSZÓKLUBJA. VÉSZESEN CSÖKKEN A MADÁRPOPULÁCIÓ MAGYAR HÍRLAP. LÖVÖLDÖZÉS VOLT A HOLLANDIAI UTRECHT VÁROSÁBAN, HÁROM EMBER MEGHALT, ÖTEN MEGSEBESÜLTEK. ELFOGTÁK A 37 ÉVES TÖRÖK FÉRFIT, AKIT A LÖVÖLDÖZÉSSEL GYANÚSÍTANAK. HOLLAND RENDÕRSÉG: TERRORTÁMADÁS IS LEHETETT AZ UTRECHTI LÖVÖLDÖZÉS. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHOTV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍRTV-N LESZNEK LÁTHATÓAK. CSALÁDI OKOKBÓL LÕTT RÁ EGY NÕI HOZZÁTARTOZÓJÁRA AZ UTRECHTI TÁMADÓ, AKI KÉSÕBB A NÕNEK SEGÍTENI KÍVÁNÓKRA IS RÁLÕTT - JELENTETTE A TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG A FÉRFI ROKONAIRA HIVATKOZVA. ÖTVENRE EMELKEDETT AZ ÚJ-ZÉLANDI MECSETEK ELLENI VÉRES MERÉNYLETEK ÁLDOZATAINAK SZÁMA. LEVÁLTJÁK A PÁRIZSI RENDÕRFÕNÖKÖT A SÁRGAMELLÉNYESEK ERÕSZAKOS MEGMOZDULÁSA MIATT ÉS AHOL AZ "ULTRÁK" RANDALÍROZTAK, BETILTJÁK A TÜNTETÉSEKET. TÖRÖKORSZÁGBAN ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK TÖBB EMBERT, AKIK RÉSZT VETTEK EGY KORÁBBAN ERDOGANT IS ÉRINTÕ KORRUPCIÓS VIZSGÁLATBAN. MANFRED WEBER: ELISMERT JOGÁSZOKBÓL ÁLLÓ TESTÜLETNEK KELLENE ELLENÕRIZNI A JOGÁLLAMI ELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉT AZ EU ORSZÁGAIBAN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHOTV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍRTV-N LESZNEK LÁTHATÓAK. BIRODALOMÉPÍTÉSI ELGONDOLÁSOK FORMÁLÓDNAK AZ EU-BAN MONDTA WEBER JAVASLATÁRA BAKONDI GYÖRGY BELBIZTONSÁGI FÕTANÁCSADÓ AZ M1-EN. A BELGÁRDBAN TÜNTETÕK AZ ELNÖKI PALOTA ELÉ VONULTAK ALEKSANDAR VUCIC ÁLLAMFÕ LEMONDÁSÁT KÖVETELVE VASÁRNAP, A RENDÕRÖK KÖNNYGÁZT VETETTEK BE. PUTYIN KÉT HÕERÕMÛVET AVATOTT FEL A KRÍMBEN A FÉLSZIGET ELCSATOLÁSÁNAK 5. ÉVFORDULÓJÁN. FIZIKAI KÉPTELENSÉGNEK NEVEZTE A BRIT PÉNZÜGYMINISZTER, HOGY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KIVÁLJON AZ EU-BÓL MÁRCIUS 29-ÉN. ALSÓHÁZI ELNÖK: A KORMÁNY NEM TERJESZTHETI SZAVAZÁSRA ÚJBÓL UGYANAZT A BREXIT-MEGÁLLAPODÁST. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHOTV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍRTV-N LESZNEK LÁTHATÓAK. TÁRGYALÁST KEZD AZ EGYESÜLÉS LEHETÕSÉGÉRÕL NÉMETORSZÁG ELSÕ ÉS NEGYEDIK LEGNAGYOBB HITELINTÉZETE, A DEUTSCHE BANK ÉS A COMMERZBANK. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHOTV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍRTV-N LESZNEK LÁTHATÓAK. A PÁPA FOGADTA A PEDOFIL ÜGYEK ELHALLGATÁSÁBAN BÛNÖSNEK TALÁLT PHILIPPE BARBARIN BÍBOROST. FÉMEKET TALÁLTAK A BERLUSCONI-PER NEMRÉGIBEN ELHUNYT TANÚJÁNAK, IMANE FADIL MAROKKÓI MODELL VÉRÉBEN. NEM INDULHAT AZ IZRAELI VÁLASZTÁSOKON A SZÉLSÕJOBBOLDALI ZSIDÓ HATALOM PÁRT VEZETÕJE DÖNTÖTT AZ IZRAELI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHOTV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍRTV-N LESZNEK LÁTHATÓAK. A SZAÚDI TRÓNÖRÖKÖS ADOTT FELHATALMAZÁST A MÁSKÉNT GONDOLKODÓK ELHALLGATTATÁSÁRA THE NEW YORK TIMES. KORMÁNYÁNAK "MÉLYREHATÓ ÁTALAKÍTÁSÁT" TERVEZI NICOLÁS MADURO KÖZÖLTE A VENEZUELAI ALELNÖK. A TURISTÁK ÁLTAL LÁTOGATOTT LOMBOK SZIGETEN EGY FÖLDCSUSZAMLÁSBAN 35 TURISTA REKEDT AZ OMLÁS ALATT, KETTEN ÉLETÜKET VESZÍTETTÉK. LEGKEVESEBB 24-EN VESZTETTÉK ÉLETÜKET VASÁRNAP A KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN, MIUTÁN KISIKLOTT EGY TEHERVONAT, AMELYEN POTYAUTASOK UTAZTAK. A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG VÁDAT EMELT EGY FÉRFI ELLEN, AKI MEGVERT ÉS KIRABOLT EGY IDÕS NÕT BUDAPESTEN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHOTV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍRTV-N LESZNEK LÁTHATÓAK. ELSODORT KÉT, KÖZÚTI ELLENÕRZÉST VÉGZÕ RENDÕRT EGY MIKROBUSZ AZ 53-AS FÕÚTON TOMPÁNÁL, AZ EGYIK RENDÕR ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLT. KIGYULLADT EGY VILLANYMOZDONY TETEJE BUDAPESTEN A DÉLI PÁLYAUDVARON, A LÁNGOKAT A TÛZOLTÓK MEGFÉKEZTÉK. TÖBB ÚJ BUSZJÁRATOT IS INDÍT A BKK A 3-AS METRÓ DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA IDEJÉN, A METRÓPÓTLÓ BUSZOK 45 MÁSODPERCENKÉNT INDULNAK.