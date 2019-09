Conway: Donald Trump továbbra sem zárja ki a tárgyalások lehetőségét Iránnal

Sajnálatosnak és veszélyesnek tartja a magyar kormány az olasz kabinet döntését - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint azzal, hogy Róma megnyitja kikötőit a civil hajók előtt, meghívót küld az Európába vágyó migránsoknak. A tárcavezető kiemelte: mindenfajta nyomásgyakorlás ellenére sem fog Magyarország illegális bevándorlókat befogadni. Az európai liberális és baloldali elit ma egy olyan felfogásban hisz, melyben nem érték többé az, amit a keresztény Európa teremtett - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Magyarország 2010 óta elvégzett munkájával visszaszerezte jövőjét, és ennek nyilvánvaló jele, hogy „mi magyarok nem bezárjuk a templomokat és az iskolákat”, hanem újakat építünk - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Az ország alapvetően fejlődik, jó irányba halad, ezt nagyon nehéz megkérdőjelezni, ezt még pártpreferenciák nélkül a választók is így érzik - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Hír TV Nyolcas című műsorában úgy fogalmazott, azért vannak durva viták az ellenzékkel, mert alapkérdésekben sem lehet velük nemzeti konszenzust létrehozni. Kedd éjfélig kell kiszabniuk a választási bizottságoknak a bírságot, ha az önkormányzati választáson induló jelölt nem vitte vissza a választási irodához az összes kikért ajánlásgyűjtő ívet. Csütörtökig döntenek a választási bizottságok az októberi önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjainak adattartalmáról. Az MSZP szándéka, hogy a következő európai uniós fejlesztési ciklusban több olyan forrás álljon az önkormányzatok rendelkezésére, amelyet közvetlenül hívhatnak le Brüsszelből - mondta Ujhelyi István, a szocialisták európai parlamenti képviselője. Kövér László színtiszta hazaárulásnak nevezte, hogy Dobrev Klára arról beszélt: nem szabad Trócsányi Lászlót támogatni biztosjelöltként. Az országgyűlés elnöke a Bayer showban azt is mondta, hogy a baloldal felfordulást és polgárháborút ígér a választóknak. A visegrádi országok, köztük Magyarország erősödése érezhető az Európai Bizottság összetételének alakulásában - mondta Boros Imre közgazdász. Rendben elindult a tanév a felsőoktatásban - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. A magyar államnak minden gyermek számít, mert ők jelentik a nemzet jövőjét - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a felvidéki Szepsin. Franciaország ugyanannyi menedékjoghoz folyamodó migránst fogadott be idén, mint Németország - derül ki a migrációs ügyekkel foglalkozó Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal legfrissebb jelentéséből. Békés, demokratikus és forradalmi ellenállásra szólította fel az olaszokat az „Olaszországot eláruló és rabszolgává tevő” új római kormánnyal szemben Matteo Salvini, az ellenzéki Liga vezetője. A szkopjei parlament felmentette tisztségéből a hivatali visszaéléssel vádolt különleges ügyészt, Katica Janevát. David Cameron volt konzervatív párti brit miniszterelnök szerint Boris Johnson jelenlegi kormányfő nem hitt a Brexitben, és csak saját politikai karrierje érdekében támogatta az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból. Izrael kedden sorsdöntő választásokra készül, amelyek eldöntik Benjámin Netanjahu miniszterelnök újabb kormányalakítási esélyeit. Visszatért a vöröskereszt Afganisztánba, a tálibok visszavonták a tiltást. Az Egyesült Államok szükség esetén kész megnyitni stratégiai olajtartalékait a piac megnyugtatása céljából a szaúdi Aramco olajcég létesítményei ellen szombaton végrehajtott dróntámadások után. A tiltás ellenére ismét tízezrek tüntettek a kormány ellen Hongkongban, a napközben békésen zajló felvonulás estére több helyen összecsapásokba torkollott, a rendőrség könnygázt és vízágyút vetett be a Molotov-koktélokat dobáló demonstrálók ellen. Legkevesebb 36-an eltűntek, amikor elsüllyedt egy áru- és utasszállító hajó a Kongó folyóban a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosa, Kinshasa térségében. Elsüllyedt egy turistahajó India délkeleti részén, a Godávari folyóban, legkevesebb 12 ember meghalt, több tucatnyian eltűntek. A nagy szárazság és az erős szél miatt újabb erdőtüzek keletkeztek Görögországban, a legjelentősebb Athéntól 60 kilométerre nyugatra pusztít, több mint 160 tűzoltó próbálja megfékezni. Még mindig dolgoznak a tűzoltók a Fejér megyei Sárszentmihályon, ahol szombat reggel mintegy ötszáz nagyméretű körbála kapott lángra, és a kazal azóta is ég - közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Sikerült hatástalanítaniuk a Magyar Honvédség tűzszerészeinek a Szent Margit Gimnáziumnál előkerült világháborús bombát - jelentette be a helyszínen Markovics Zita, a tűzszerész ezred kommunikációs tisztje. Férfi vízilabda Eurokupa: Az Eger és a Miskolc is veretlenül jutott tovább. Az OSC harmadik mérkőzését is megnyerte a férfi vízilabda Bajnokok Ligája-selejtező budapesti négyes tornáján. Gálos Roland nyolcaddöntőbe jutott 57 kilogrammban a jekatyerinburgi férfi ökölvívó-világbajnokságon. Korpási Bálint bronzérmet nyert a kötöttfogásúak 72 kilogrammos kategóriájában a nur-szultani birkózó-világbajnokságon. Hölle Martin egyéniben, illetve ifj. Dobrovitz Józseffel és Osztertág Kristóffal kiegészülő magyar csapat egyaránt megvédte címét a németországi Drebkauban rendezett kettesfogathajtó-világbajnokságon.