2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Külföld

Civileket gyilkoltak palesztin terroristák a reggeli csúcsforgalomban

2025. szeptember 08., hétfő 10:44 | Mti
Két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel, öten meghaltak, több mint tízen megsebesültek - jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

  • Civileket gyilkoltak palesztin terroristák a reggeli csúcsforgalomban

Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnök és Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter a merénylet helyszínére ment, miután lemondta hétfőn esedékes megjelenését a korrupciós ügyeiben zajló tárgyalásán.

Négyről ötre emelkedett az áldozatok száma, miután egy súlyos sebesült meghalt a Saáré Cedek kórházban. Egy ötvenes éveiben járó férfi és egy nő, valamint három fiatalabb férfi vesztette életét a terrortámadásban. Több sebesültet kritikus, illetve súlyos sérülésekkel kezelnek a kórházakban.

Két, tartózkodási engedéllyel nem rendelkező, húsz év körüli palesztin fegyveres nyitott tüzet egy autóbuszmegállóra, valamint két, forgalmi dugóban várakozó autóbuszra, a jeruzsálemi 62-es és 320-as járatra. A merénylők egy Jeruzsálemhez közeli, ciszjordániai palesztin faluból érkeztek, korábban nem volt dolguk a hatóságokkal. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték.

Az első jelentések szerint a két fegyveres merénylő házi készítésű fegyverrel hajtotta végre a támadást.

Fotó:  Izraeli rendőrök az egyik áldozat letakart holtteste mellett. MTI/EPA/Abir Szultan

 

