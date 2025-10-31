Civilek a célkeresztben, gyász Kárpátalján – a háború fagyos valósága + videó
2025. október 31., péntek 19:50
| Hír TV
háború pokla péntekre virradóra is folytatódott Kelet-Ukrajnában. Míg Kijevben nők és gyerekek a hideg metróállomásokon keresnek menedéket a légicsapások elől, Szumiban és Zaporizzsjában lakóházakat értek brutális támadások. A tragédia ismét elérte a kárpátaljai magyar közösséget: Tiszasalamonban ma délután újabb magyar katonát helyeztek örök nyugalomra.
Bíróság elé állíthatja Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát az Európai Bizottság, mert a három tagállam ellenáll a megújított ukrán kereskedelmi megállapodásnak, és fenntartják az ukrán áruk behozatalának tilalmát.