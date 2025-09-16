Keresés

Külföld

Halál várhat Charlie Kirk gyilkosára

2025. szeptember 16., kedd 21:49 | MTI
vádemelés halálbüntetés Magyarországon Charlie Kirk Kirk-merénylet Tyler Robinson

Egyebek mellett gyilkosság minősített esete, igazságszolgáltatás akadályozása és lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény miatt emeltek vádat kedden a Charlie Kirk elleni halálos merénylet gyanúsítottja, Tyler Robinson ellen az amerikai Utah államban.

  Halál várhat Charlie Kirk gyilkosára

A hét vádpontot tartalmazó vádiratot Jeff Gray illetékes utahi ügyész olvasta fel.

Súlyosbító tényezőként értékelte azt, hogy a 22 éves Robinson a konzervatív aktivistát politikai nézetei miatt szemelte ki, és tettét abban a tudatban követte el, hogy gyermekek is jelen voltak azon a vitafórumon, amelyet Charlie Kirk a hallgatók számára tartott szeptember 10-én Orem városban a Utah Valley Egyetemen, ahol a halálos lövés érte.

Gray mindemellett utalt a terhelő bizonyítékokra is, így például a DNS-nyomokra a gyilkossághoz használt fegyver ravaszán, valamint a megfigyelőkamerák felvételeire.

Közölte azt is, hogy az ügyészség a halálbüntetés kiszabására fog törekedni.

"Charlie Kirk meggyilkolása egy amerikai tragédia"

- hangsúlyozta az ügyész.

Utah törvényei lehetővé teszik a súlyos bűncselekmények esetében a halálbüntetést.

