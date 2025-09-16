Halál várhat Charlie Kirk gyilkosára

A hét vádpontot tartalmazó vádiratot Jeff Gray illetékes utahi ügyész olvasta fel.
Súlyosbító tényezőként értékelte azt, hogy a 22 éves Robinson a konzervatív aktivistát politikai nézetei miatt szemelte ki, és tettét abban a tudatban követte el, hogy gyermekek is jelen voltak azon a vitafórumon, amelyet Charlie Kirk a hallgatók számára tartott szeptember 10-én Orem városban a Utah Valley Egyetemen, ahol a halálos lövés érte.
Gray mindemellett utalt a terhelő bizonyítékokra is, így például a DNS-nyomokra a gyilkossághoz használt fegyver ravaszán, valamint a megfigyelőkamerák felvételeire.
Közölte azt is, hogy az ügyészség a halálbüntetés kiszabására fog törekedni.
"Charlie Kirk meggyilkolása egy amerikai tragédia"
- hangsúlyozta az ügyész.
Utah törvényei lehetővé teszik a súlyos bűncselekmények esetében a halálbüntetést.