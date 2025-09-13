Keresés

Charlie Kirk özvegye: Soha nem hagyom, hogy meghaljon férjem öröksége + videó

2025. szeptember 13., szombat 12:00 | HírTV

Erika Kirk az elfogott merénylőnek is üzent: mégpedig, hogy az özvegyi sírása csatakiáltásként fog visszhangozni az egész világon.

  • Charlie Kirk özvegye: Soha nem hagyom, hogy meghaljon férjem öröksége + videó

Több százan virrasztottak a meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk emlékére, akit szerdán lőttek le miközben egy Utah állami egyetemi rendezvényen beszélt. Az amerikai elnök pénteken jelentette be, hogy őrizetbe vették Charlie Kirk feltételezett gyilkosát, egy 22 éves utahi férfit, akit családja juttatott a hatóságok kezére.

A nyomozók megtalálták a gyilkos fegyvert, és olyan töltényeket, amelyekre oolyan feliratok voltak gravízorva hüvelyeket is amelyekre "Hé, fasiszta! Kapd el! valamint "Ó Bella Ciao" feliratok voltak vésve, amelyek szintén a gyanúsított indítékát tükrözhették. Az amerikai elnök abban bízik, hogy az elkövető halálbüntetést kap.

