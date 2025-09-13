Charlie Kirk özvegye: Soha nem hagyom, hogy meghaljon férjem öröksége + videó

Megosztás itt:

Több százan virrasztottak a meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk emlékére, akit szerdán lőttek le miközben egy Utah állami egyetemi rendezvényen beszélt. Az amerikai elnök pénteken jelentette be, hogy őrizetbe vették Charlie Kirk feltételezett gyilkosát, egy 22 éves utahi férfit, akit családja juttatott a hatóságok kezére.

A nyomozók megtalálták a gyilkos fegyvert, és olyan töltényeket, amelyekre oolyan feliratok voltak gravízorva hüvelyeket is amelyekre "Hé, fasiszta! Kapd el! valamint "Ó Bella Ciao" feliratok voltak vésve, amelyek szintén a gyanúsított indítékát tükrözhették. Az amerikai elnök abban bízik, hogy az elkövető halálbüntetést kap.