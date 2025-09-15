Charlie Kirk megölésének „helyességét” próbálta lenyomni egy tanár a kisdiákok torkán és egyéb döbbenetes dolgot is tett

Megosztás itt:

A döbbenetes incidens egy torontói iskolában játszódott le.

A lap közlése szerint a szülők mélységes felháborodással fogadták a hírt, hogy gyermekeiket egy ilyen erőszakos és traumatikus felvétel megtekintésére kényszerítették, ráadásul a tanár állítólag azt is kijelentette, hogy Kirk „megérdemelte” a sorsát.

A történtekre reagálva a szülők azonnal magyarázatot követeltek az iskolától. Jennifer Koptie igazgató egy levélben „rendkívül nyugtalanítónak és teljesen elfogadhatatlannak” nevezte az esetet, és megerősítette, hogy a tanárt azonnal adminisztratív szabadságra helyezték, amíg a Toronto District School Board kivizsgálja az ügyet.

Az előzetes információk szerint a tanár egy francia immerziós osztályban helyettesített, amikor a felvételt – állítólag többször is – bemutatta, miközben a diákokkal Kirk haláláról és annak „indokoltságáról” beszélt.

Beszámolók szerint

a tanár az elkövetőt dicsőítette, és Kirköt a nácikhoz hasonlította, miközben a politikia aktivista „antifasiszta és transzellenes” nézeteiről beszélt a gyerekeknek.

Fotó: MTI/AP/Lindsey Wasson