Charlie Kirk gyilkosa - FBI: megjelent az első fotó, tudjuk a menekülési irányt

2025. szeptember 11., csütörtök 20:00 | Világgazdaság

Az FBI közzétette a Charlie Kirk elleni merénylet gyanúsítottjának első fényképét, miközben a nyomára bukkantak a gyilkos fegyvernek és a menekülési útvonalnak. A 31 éves Trump-szövetséges halála megrázta Amerikát – ki áll a hátterében? Olvass tovább a friss fejleményekért!

  • Charlie Kirk gyilkosa - FBI: megjelent az első fotó, tudjuk a menekülési irányt

Az FBI közzétette a Charlie Kirk elleni lövöldözés gyanúsítottjának első fényképét — közölte a BBC. Az FBI továbbra is keresi a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét, az előzőleg őrizetbe vett személyt elengedték a hatóságok. A 31 éves aktivista halála alapjaiban rázta meg az Egyesült Államokat és a Republikánus Pártot, mivel Kirk Donald Trump elnök egyik legközelebbi szövetségese volt, és kulcsszerepet játszott a fiatal szavazók megszólításában.

Kirk gyilkosa még szabadlábon van

Ahogy a Világgazdaságban korábban írták, a gyilkos kilétére a közeli erdőben találtak nyomokat először egy puskát, valamint egy cipőnyomot és alkarnyomot is. A hatóságok jelentései szerint a gyanúsítottról annyit lehet tudni, hogy egyetemista korúnak tűnik és a környék lakóépületei közé menekült, egyelőre szabadlábon van. 

A helyi és állami bűnüldöző szervekkel együttműködve teljes körű kivizsgálást és igazságszolgáltatást ígért Charlie Kirk halálos lövöldözéses ügyében. Hamarosan meg is született az első eredmény, az FBI szerint megtalálták a fegyvert, és nyomon követték a gyanúsított mozgását.

A hatóságok szerint a gyanúsított a lövöldözés után egy közeli lakónegyedbe menekült. Jó minőségű videófelvételük van a fegyveresről, de még nem azonosították, a felvételt pedig még nem hozzák nyilvánosságra.

Ki is Charlie Kirk?

Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista, a Turning Point USA társalapítóját és vezérigazgatója szerdán merénylet áldozatául esett, a Utah Valley University campusán. A merénylő nagy teljesítményű fegyverrel lőtte nyakon, belehalt sérüléseibe. A 31 éves politikai vezető halála az Egyesült Államokat, a Fehér Házat és a Republikánus Pártot is megrázta, mivel Kirk Donald Trump amerikai elnök egyik legközelebbi szövetségese és a fiatal szavazók megszólításának kulcsszereplője volt.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: FBI

