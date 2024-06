Charles Michel: Az EU addig fogja támogatni Ukrajnát, ameddig csak szükséges

Olaf Scholz kancellár érkezési nyilatkozatában felhívta a figyelmet: az EU-nak több pénzt kell adnia a nagyszámú ukrán menekültet befogadó országoknak, mint például Németország. Közölte, hogy lengyel és cseh kollégájával, Donald Tuskkal és Petr Fialával közös levelében ezzel összefüggésben felhívást intézett Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottsági elnökéhez. "Ez a három ország fogadta be a legnagyobb arányban az ukrán menekülteket, ezért kollégáimmal együtt úgy vélem, hogy most itt az ideje meghozni azt a döntést, hogy Európa külön pénzügyi támogatást nyújt ezeknek az országoknak egyebek között a szociális ellátás, a szakképzés, a nyelvtanfolyamok finanszírozására" - emelte ki.

Josep Borrell kül-és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő úgy nyilatkozott, hogy a csúcson a vezetők és az ukrán elnök aláírják a biztonsági kötelezettségvállalásokról szóló megállapodást, amely kiterjed a katonai, a pénzügyi és a diplomáciai területre, és az Oroszország által befagyasztott eszközökből származó források átirányítását szolgálja. Borrell arról is beszélt, hogy Európa nem fektetett be eléggé a védelembe. Mint mondta, a hiányokat bepótolni nem lesz könnyű, mert sem a tagállamok, sem az Európai Unió nem rendelkezik elegendő forrással ahhoz, hogy nagy lépéseket tegyen ezen a téren.

