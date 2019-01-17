2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

Ceremóniával fogadták Putyint

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2019. január 17., csütörtök 16:38, frissítve: csütörtök 16:38

Ünnepi ceremóniával fogadták a Belgrádba érkező Vlagyimir Putyint. Az orosz elnök nagy népszerűségnek örvend a balkáni államban, így látogatása kedvez a szerb elnöknek, Aleksandar Vucsics ellen ugyanis hat hete folynak tüntetések. A találkozó előtt Vucsics leszögezte, országa megbízható szövetségese Moszkvának, és továbbra sem hajlandó szankciókat bevezetni partnerével szemben. A két fél több mint 20 kétoldalú megállapodást tervez aláírni a találkozó során.

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