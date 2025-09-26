Célpont – Párizs az illegális migráció és a bűnözés árnyékában + videó
2025. szeptember 26., péntek 22:30
Hír TV
A Célpont stábja Párizs utcáin forgatott, hogy feltárja az illegális migráció és a bűnözés kritikus szintjét, amelyet a francia hatóságok évek óta próbálnak leplezni. Megmutatjuk, hogyan alakítanak ki migránsgettókat a köztereken, hogyan nőtt drámaian a közbiztonsági kockázat. Személyes beszámolók, elhallgatott statisztikák és leleplező felvételek a valóságos Párizsról! Miért tartják Párizs bizonyos kerületeit már "no-go zónáknak"? A Célpont riportja a széthullás szélén álló európai nagyvárosról.
Példátlan lejárató álhírhadjáratot indított a kormány ellen a baloldal. A komplett baloldali ellenzék mindenféle bizonyíték nélkül próbálja pedofil botrányba belerángatni a kereszténydemokrata Semjén Zsoltot és destabilizálni az országot.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Egy müncheni bíróság ötévi börtönbüntetésre ítélt pénteken első fokon egy szélsőbaloldali nőt, mert egyéb vádak között tavaly Budapesten többedmagával súlyos testi sértést okozott olyan embereknek, akiket szélsőjobboldalinak véltek.
Orbán Viktor a Kossuth Rádióban jelentette be a kormánydöntést: a szélsőbaloldali ANTIFA szervezetet terrorszervezetnek nyilvánítják, és már a bűncselekmény elkövetése előtt fellépnek ellene! Mindez azután történt, hogy a veréssel gyanúsított Ilaria Salis EP-képviselő ártatlannak vallotta magát, miután a Hír TV megmutatta neki budapesti verés áldozatának fotóját.