Célpont – Párizs az illegális migráció és a bűnözés árnyékában + videó

Egy müncheni bíróság ötévi börtönbüntetésre ítélt pénteken első fokon egy szélsőbaloldali nőt, mert egyéb vádak között tavaly Budapesten többedmagával súlyos testi sértést okozott olyan embereknek, akiket szélsőjobboldalinak véltek.

Orbán Viktor: Ki kell mondani, az Antifa terrorszervezet – Salis botrányos válasza az áldozat fotójára + videó

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban jelentette be a kormánydöntést: a szélsőbaloldali ANTIFA szervezetet terrorszervezetnek nyilvánítják, és már a bűncselekmény elkövetése előtt fellépnek ellene! Mindez azután történt, hogy a veréssel gyanúsított Ilaria Salis EP-képviselő ártatlannak vallotta magát, miután a Hír TV megmutatta neki budapesti verés áldozatának fotóját.