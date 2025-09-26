Keresés

Célpont – Párizs az illegális migráció és a bűnözés árnyékában + videó

2025. szeptember 26., péntek 22:30 | Hír TV

A Célpont stábja Párizs utcáin forgatott, hogy feltárja az illegális migráció és a bűnözés kritikus szintjét, amelyet a francia hatóságok évek óta próbálnak leplezni. Megmutatjuk, hogyan alakítanak ki migránsgettókat a köztereken, hogyan nőtt drámaian a közbiztonsági kockázat. Személyes beszámolók, elhallgatott statisztikák és leleplező felvételek a valóságos Párizsról! Miért tartják Párizs bizonyos kerületeit már "no-go zónáknak"? A Célpont riportja a széthullás szélén álló európai nagyvárosról.

  • Célpont – Párizs az illegális migráció és a bűnözés árnyékában + videó

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Orbán Viktor: Ki kell mondani, az Antifa terrorszervezet – Salis botrányos válasza az áldozat fotójára + videó

Orbán Viktor: Ki kell mondani, az Antifa terrorszervezet – Salis botrányos válasza az áldozat fotójára + videó

 Orbán Viktor a Kossuth Rádióban jelentette be a kormánydöntést: a szélsőbaloldali ANTIFA szervezetet terrorszervezetnek nyilvánítják, és már a bűncselekmény elkövetése előtt fellépnek ellene! Mindez azután történt, hogy a veréssel gyanúsított Ilaria Salis EP-képviselő ártatlannak vallotta magát, miután a Hír TV megmutatta neki budapesti verés áldozatának fotóját.
