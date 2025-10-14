Keresés

Külföld

Célkeresztben a mexikói elit: Washington számos politikus vízumát érvénytelenítette

2025. október 14., kedd 16:00 | MTI
drogkartellek vízumtilalom USA Mexikó

Kartellgyanú miatt legalább ötven mexikói politikus vízumát visszavonta az Egyesült Államok. A lépés a feltételezett politikai szövetségesek és a drogkartellek elleni amerikai kormányzati akció része.

  • Célkeresztben a mexikói elit: Washington számos politikus vízumát érvénytelenítette

Az intézkedés tucatnyi aktív tisztségviselőt és politikust is érint. Az érintettek között van Marina del Pilar Ávila, Baja California állam kormányzója is, aki határozottan tagadja, hogy bármilyen kapcsolatban állna a szervezett bűnözéssel.

Az amerikai kormány "új módszereket keres arra, hogy nagyobb nyomást gyakoroljon Mexikóra"

- mondta az üggyel kapcsolatban Tony Wayne, az Egyesült Államok egy régebbi mexikói nagykövete.

Az Egyesült Államok jogilag nem köteles indoklást adni a vízumok visszavonására, és a döntéshez szükséges feltételek jóval enyhébbek, mint például a szankciók vagy a büntetőeljárások esetében.

"A vízumokat - még a külföldi tisztségviselőkét is - bármikor vissza lehet vonni, ha tevékenységük ellentétes az amerikai nemzeti érdekekkel" - nyilatkozott a Reutersnek egy washingtoni külügyi tisztségviselő, és hozzátette:

az Egyesült Államok "jó munkakapcsolatot ápol Claudia Sheinbaum mexikói elnök kormányával", és továbbra is együtt kíván működni Mexikóval.

A mexikói elnöki hivatal és a külügyminisztérium nem kommentálta az ügyet. Sheinbaum eddig együttműködőnek mutatkozott az Egyesült Államokkal a kartellek elleni harcban, ugyanakkor elutasította az amerikai katonai beavatkozás lehetőségét.

fotó: illusztráció (Shutterstock)

