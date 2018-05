Carlo Cottarelli, a tűzoltó

NIEDERMÜLLER: A FIDESZ GYÛLÖLETET ÉS FÉLELMET KELT A MENEKÜLT KÉRDÉSBEN REGGELI JÁRAT. ANGELA MERKEL PÁRTJA, A CDU FELTÉTELEKET SZABOTT A FIDESZNEK, HOGY AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN MARADHASSON HVG.HU. A NÉMET KONZERVATÍV PÁRT A CEU BUDAPESTI MARADÁSÁT KÉRTE, TOVÁBBÁ VÁRJÁK BE A STOP SOROS-TÖRVÉNNYEL A VELENCEI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSÁT. SZIJJÁRTÓ PÉTER NEM TUD ARRÓL, HOGY A NÉMET KORMÁNYPÁRT ULTIMÁTUMOT ADOTT VOLNA A FIDESZNEK. FIDESZ-FRAKCIÓVEZETÕ: MÁR KEDDEN BENYÚJTJÁK A MÁSIK KIFOGÁSOLT JAVASLAT, A STOP SOROS SZIGORÍTOTT VÁLTOZATÁT. MÍG 2010-BEN MÉG CSAK 42, 2018-BAN 60 ÁLLAMTITKÁR DOLGOZIK AZ ORBÁN-KORMÁNYBAN BLIKK. BEMUTATTA ÁLLAMTITKÁRAIT KÁSLER MIKLÓS, AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTERE. KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉSSEL DERÍTENÉ KI A FIDESZ, HOGY MELY CIVIL SZERVEZET KIKNEK TARTOTT KÉPZÉSEKET A BÍRÓSÁGOKON. MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG: NEM SOROS GYÖRGY, HANEM A BÍRÓI KAR FELKÉRÉSÉRE TARTANAK ELÕADÁSOKAT A MAGYAR BÍRÓSÁGOKON. DK: A BÍRÓK LISTÁZÁSÁRA ÉS A FÜGGETLEN IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MEGFÉLEMLÍTÉSÉRE KÉSZÜL A FIDESZ. PLÁGIUMMAL VÁDOLT BÍRÓNÕ KERÜLT IDEIGLENESEN A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ÉLÉRE HVG.HU. KORMÁNYKÖZELI ALAPÍTVÁNYTÓL KAPOTT MEGBÍZÁST A VOLT KORMÁNYSZÓVIVÕ, BORÓKAI GÁBOR LÁNYA, AKI 66 MILLIÓ FORINTÉRT SZERVEZHET RENDEZVÉNYEKET. REKORDEREDMÉNYT ÉRTEK EL A BRÓKERCÉGEK AZ ELSÕ NEGYEDÉVBEN VILÁGGAZDASÁG. FÕTAXI: A FÕTAXI-CSOPORT MEGVÁSÁROLTA A BUDAPEST TAXI TAXI ÜZLETÁGÁT. EB: ELTÉRÕEN ÉRTÉKELI A LAKOSSÁG ÉS A VÁLLALATI SZFÉRA A BÍRÓI FÜGGETLENSÉGET MAGYARORSZÁGON. NICOLA STURGEON: SKÓCIA NEM AKARJA ELHAGYNI AZ EU EGYSÉGES BELSÕ PIACÁT ÉS A VÁMUNIÓT. BRIT AGRÁRSZÖVETSÉGEK: A KILÉPÉS UTÁN IS SZÜKSÉG LESZ AZ UNIÓS MUNKAERÕRE. AZ OLASZ ÁLLAMFÕ CARLO COTTARELLI KÖZGAZDÁSZT BÍZTA MEG SZAKÉRTÕI KORMÁNY FELÁLLÍTÁSÁVAL. CARLO COTTARELLI: HA KORMÁNYOM NEM KAP BIZALMAT, ÕSSZEL LEHETNEK ÚJABB VÁLASZTÁSOK. JENS STOLTENBERG: A NATO-NAK ELRIASZTÁST ÉS PÁRBESZÉDET IS ALKALMAZNIA KELL OROSZORSZÁGGAL. SZEJM-ELNÖK: SZÜKSÉG VAN A NATO ÁLLANDÓ JELENLÉTÉRE A SZÖVETSÉG KELETI SZÁRNYÁN. FELFÜGGESZTETTÉK A VARSÓI PARLAMENTBEN NEGYVEN NAPJA FOLYÓ ÜLÕSZTRÁJKJUKAT A FOGYATÉKKAL ÉLÕK ÉS GONDOZÓIK. A SZTRÁJKOLÓK TOVÁBBRA IS FENNTARTJÁK A JÁRULÉKOK EMELÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELÉSÜKET. A BRAZIL ELNÖK ENGEDETT A SZTRÁJKOLÓK KÖVETELÉSEINEK. ÉSZAK-KOREAI KÜLDÖTTSÉG UTAZIK SZINGAPÚRBA A CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRE. TÖBBEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK A MONSZUN MIATT SRÍ LANKÁN. KATASZTRÓFAVÉDELEM: A HÉTEN 45 EZER HEKTÁRON FOLYTATÓDIK A SZÚNYOGIRTÁS. ÉLETÉNEK 81. ÉVÉBEN ELHUNYT SZOKOLAY OTTÓ JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMÛVÉSZ, ÉRDEMES MÛVÉSZ, AZ EGYIK LEGFOGLALKOZTATOTTABB SZINKRONSZÍNÉSZ. AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY BETEGEKET SZÁLLÍTÓ MENTÕ SALGÓTARJÁNBAN A 21-ES FÕÚTON, HETEN MEGSÉRÜLTEK. ORFK: HUSZONÖT HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL A HÉTVÉGÉN, AZ ORSZÁG TERÜLETÉN.