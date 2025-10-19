Keresés

2025. 10. 19. Vasárnap
Külföld

Busztragédia történt Brazíliában

2025. október 19., vasárnap 09:19 | MTI
Legalább 17 utas halt meg egy buszbalesetben Brazília északkeleti részén, Pernambuco államban, amelynek körülményeit még nem tisztázták – közölte szombaton a rendőrség.

A baleset előző este történt, amikor a busz sofőrje elvesztette az irányítást a jármű felett, amelyben harminc ember utazott – közölte a rendőrség.

A sofőr "rossz irányba hajtott, és nekicsapódott az út szélén lévő szikláknak (...), majd egy homokdűnének ütközött és felborult"

– tette hozzá a rendőrség közleményében. A sérültek számát nem erősítették meg.

A sofőr könnyebben megsérült, alkoholszint-vizsgálatnak vetették alá, amely azonban negatív eredményt mutatott.

A férfit ezt követően a rendőrségre szállították.

"Néhány utas kirepült a járműből, ami arra utal, hogy valószínűleg nem voltak bekötve" – derült ki a rendőrségi közleményből.

"A áldozatok családtagjainak és barátainak őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki ebben a nagy fájdalommal teli időszakban" – nyilatkozta Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az X közösségi oldalon.

