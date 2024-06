Bűnösnek találta Hunter Bident az esküdtszék

Hunter Biden ellen szövetségi törvények megsértése miatt emelt vádat tavaly a szövetségi ügyészség különleges ügyésze, David Weiss. A vádirat szerint a most 54 éves férfi 2018 őszén egy revolver megvásárlásakor hazudott az ilyen esetben kötelezően kitöltendő hivatalos nyomtatványon arról, hogy fogyaszt-e kábítószert. A fegyvert 11 napig birtokolta, addig, amíg akkori élettársa, elhunyt bátyjának özvegye, Hallie Biden azt ki nem dobta egy szeméttárolóba, ahol a hatóságok megtalálták. Hunter Biden éveken keresztül küzdött kábítószer-függőséggel, és a bírósági eljárás során az esküdtszék bizonyítottnak találta, hogy ez igaz volt a fegyver megvásárlásának idején is.

A beszámolók szerint a döntés idején a bíróságon tartózkodott Jill Biden first lady, Hunter Biden nevelőanyja, valamint a Biden-család több további tagja, köztük Valerie Biden, Joe Biden elnök testvére. A múlt hét elején kezdődött bírósági tárgyaláson szintén személyesen vettek részt Hunter Biden hozzátartozói, köztük Jill Biden, aki egy napra férje, Joe Biden elnök hivatalos franciaországi látogatásáról is visszautazott, hogy jelen tudjon lenni a tárgyaláson.

