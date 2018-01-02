2018. január 2.,
kedd, Ábel napja

Bulgária vette át az Európai Unió soros elnökségét

Hír TV

2018. január 2., kedd 07:39, frissítve: kedd 08:31

Szófia június 30-ig tölti be a posztot.

A szófiai elnökség Európa és a fiatalok jövőjére, a Nyugat-Balkán helyzetére, a biztonság és a stabilitás, valamint a digitális gazdaság erősítésére összpontosít majd. A balkáni ország kormánya az egységben az erő jelmondatot választotta mottójául, ami Bulgária címerében is szerepel.

A kelet-balkáni állam Észtországtól vette át a tisztséget és júliusban Ausztriának adja majd tovább.

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