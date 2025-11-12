Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 12. Szerda Jónás, Renátó napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Bukta: A vádlottak padjára került a magyarokat rendszeresen ostorozó liberális eu-s politikus

2025. november 12., szerda 13:12 | Világgazdaság
korrupció Didier Reynders Európai Unió jogállamisági eljárás

Az a politikus, aki korábban rendre Magyarországot és Lengyelországot bírálta a jogállamiság állapota miatt Brüsszelből, most maga is pénzmosás gyanújába keveredett – több mint hétszázezer eurónyi gyanús befizetésről szólnak a vádak.

  • Bukta: A vádlottak padjára került a magyarokat rendszeresen ostorozó liberális eu-s politikus

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Didier Reynders neve az elmúlt években egybeforrt az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseivel. A belga liberális politikus 2019 és 2024 között az uniós testület igazságügyi biztosa volt, és ebben a minőségében ő felügyelte azokat a vizsgálatokat, amelyek Magyarországot rendszeresen bírálat tárgyává tették Brüsszelből. Most azonban éppen ő az, akit a belgiumi hatóságok pénzmosás és korrupció gyanújával vizsgálnak.

A vádak szerint Reynders és környezete éveken keresztül több százezer eurót mozgatott meg gyanús körülmények között, a befizetések forrását pedig különböző trükkökkel – például lottónyereményekre hivatkozva – próbálta legálisnak feltüntetni. A belga pénzügyi nyomozó hatóság már tavaly decemberben házkutatást tartott a volt biztos brüsszeli és liege-i ingatlanjaiban, az ügyészség pedig idén november elején hivatalosan is vádat emelt ellene.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a botrány az Európai Bizottságban is komoly feszültséget keltett, hiszen Reynders személye eddig a korrupcióellenes fellépés szimbólumának számított. Az ügy jelenleg az előkészítő szakaszban van, de máris politikai következményekkel járhat. Több uniós forrás szerint a bizottságban attól tartanak, hogy a történtek tovább gyengítik az intézmény hitelességét a jogállamisági kérdésekben.

A belga ügyészség szerint a vádlottak közel egy évtizeden át használtak fel különböző bankszámlákat és készpénzcsatornákat, hogy eltüntessék a pénzek eredetét. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az összegek milyen kormányzati vagy üzleti kapcsolatokból származhattak. A vádak központi elemei: több mint 700 ezer euró készpénzbefizetés, nem igazolt pénzmozgások családi és üzleti számlák között és lottószelvényekkel igazolt pénzmosási kísérletek. Reynders mindent tagad, ügyvédjei szerint minden bevétel legális, és az eljárás politikailag motivált. A belga sajtó ugyanakkor arról ír, hogy a vádirat részletes banki adatokat és tranzakciós bizonylatokat tartalmaz, így a vád erős alapokon nyugszik.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Ismeri az emberi elme trükkjeit? – Kvíz hétköznapi pszichológiai jelenségekről

Napindító – A befektetők pozitívan reagáltak a washingtoni eredményekre + videó

Meghökkentő titkot árul el rólad a születési dátumod – Ez a rejtett számmisztikai üzeneted

Kiszabadult a fegyházból a magyar alvilág rettegett figurája

Kókuszkocka tejbegrízből, sütés nélkül 10 perc alatt

A kutya sem volt kíváncsi az Európa-bajnokságra kijutott magyar focistákra

Karácsony Gergely kinőtte a főpolgármesteri posztot?

Pető Tamás lett a Videoton új vezetőedzője – hivatalos

Szalai Piroska: Az ATV riportere tévesen kérdezett a gyermekszegénységről

További híreink

Szalai Piroska: Az ATV riportere tévesen kérdezett a gyermekszegénységről

„Azokkal nem vitatkozom, akiket külföldről finanszíroznak. ” – Orbán Viktor 15 év után helyretette az ATV-t és a baloldalt

Egy pillanat műve volt: 5 fiatal élete múlt egyetlen felelőtlen döntésen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Azokkal nem vitatkozom, akiket külföldről finanszíroznak.” – Orbán Viktor exkluzív interjúja az ATV-n + videó
2
A III. világháború karnyújtásnyira? Így robbantotta volna ki a háborút Kijev és London + videó
3
Vezércikk - A kútmérgezők új trükkje – „Demokratikus bizalmat” építenek hazugságokból + videó
4
Karácsony Gergely kinőtte a főpolgármesteri posztot?
5
Szalai Piroska: Az ATV riportere tévesen kérdezett a gyermekszegénységről + videó
6
Az igazságügyi miniszter felfüggesztésével folytatódik az Ukrajnában kirobbant korrupciós botrány
7
Új szintre lépett a Tisza-botrány – Az NNI nyomoz az adatárulás és az ukrán szál miatt
8
Az Európai Bizottság minden áron finanszírozni akarja Ukrajnát + videó
9
Napindító – A befektetők pozitívan reagáltak a washingtoni eredményekre + videó
10
A novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!