Bukarestben egyeztet Orbán Viktor és Marcel Ciolacu

A Maszol értesülései szerint hamarosan Bukarestben egyeztet a két miniszterelnök. Hasonló jellegű tálálkozóra tavaly is sor került. 2023-ban Orbán Viktor és Marcel Ciolacu egy nappal a magyar kormányfő tusványosi látogatása előtt együtt ebédelt a román fővárosban. Az informális találkozón akkor jelen volt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és Sorin Grindeanu közlekedési miniszter is. A mostani egyeztetésnek különös jelentőséget ad, hogy jelenleg Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnökségét.

Your browser does not support the video tag.