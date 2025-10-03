Budapest-Belgrád: Vége a 8 órás útnak! 2 óra 45 perc a Balkán új szupervasútján

Megosztás itt:

A gyorsaság korszaka: 200 km/h-val Belgrádig

Pénteken történelmi pillanatnak lehettek tanúi azok, akik felszálltak az első, Belgrád és Szabadka közötti vonatra, amely a frissen átadott Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszán robogott. A 108,1 kilométeres Újvidék-Szabadka szakasz teljes elkészültével megszületett a Balkán új szupervasútja, amely alapvetően írja át a két ország közötti közlekedést és gazdasági kapcsolatokat.

Az átadott vonalon a vonatok mostantól óránként 200 kilométeres sebességgel haladhatnak. Ennek köszönhetően a Belgrád-Szabadka távolság immár mindössze 70 perc alatt teljesíthető, míg az Újvidék-Szabadka szakasz menetideje hihetetlen 41 percre csökkent. Ez a sebesség egyértelműen a gyorsabb gazdasági növekedés és a hatékonyabb kereskedelem jelképe.

A történelmi kapcsolat és Vucic üzenete

A vasútvonal jelentőségét hangsúlyozva Aleksandar Vucic szerb elnök személyesen vett részt az első úton. Az elnök a vonaton arról beszélt, hogy a beruházás a Magyarország és Szerbia barátságának és partnerségének örök jelképe lesz. Kiemelte, hogy a két ország kapcsolata történelmi csúcson van, és a vasútvonal megnyitásával történelmet írnak.

Vucic szerint az új útvonal közvetlenül hozzájárul a régió gazdasági élénküléséhez és újabb befektetők Szerbiába vonzásához, felgyorsítva a régió fejlődését.

Mérnöki teljesítmény és környezetvédelem

A projekt során komoly mérnöki teljesítményt hajtottak végre: az Újvidék és Szabadka közötti vonalon négy új hidat, két viaduktot, 27 felüljárót és 15 aluljárót építettek ki. Különösen említésre méltó, hogy a szerb szakaszon először építettek ki három vadvédelmi átjárót, ezzel is biztosítva az útvonal környezetbarát működését.

Ezzel a beruházással a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai része immár szinte teljes. A Belgrád és Újvidék közötti szakasz már 2022 márciusa óta üzemel, ott a menetidő mindössze 36 perc.

Visszaszámlálás a teljes expresszre és a dráma

Bár a szerb szakasz teljes, a magyar és a szerb főváros közötti végleges menetrend még várat magára. Az elnök ígéretéhez híven azonban a teljes vonal elkészülte után a Budapest és Belgrád közötti menetidő nem lesz több mint 2 óra 45 perc, ami radikálisan csökkenti a korábbi, akár 8 órát is meghaladó utazást.

Érdemes megemlíteni a drámai előzményt is: a vasútvonal átadását eredetileg 2024 november végére tervezték, ám a november elsején az újvidéki vasútállomás előtetőjének leszakadása miatt bekövetkezett, 16 ember halálát okozó tragédia miatt az ünnepélyes átadást elhalasztották. A pénteki megnyitó így egyszerre a sebesség és a megemlékezés szimbóluma lett.

A figyelem most a magyar szakaszra irányul: vajon mikor indulhat a teljes, Budapest-Belgrád expressz, amely összeköti a két országot a sebesség folyosójával?

Forrás: MTI

Fotó: Canva