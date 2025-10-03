Keresés

Budapest-Belgrád: Vége a 8 órás útnak! 2 óra 45 perc a Balkán új szupervasútján

2025. október 03., péntek 18:00 | MTI

Ritka pillanat a magyar-szerb kapcsolatokban: Aleksandar Vucic szerb elnök is felszállt az első vonatra, amely 200 km/h sebességgel robogott át a most átadott, 108 kilométeres Újvidék-Szabadka szakaszon. A Belgrádot 70 percre hozó gigaberuházás a gazdasági növekedés és a beruházások mágneseként indul, de mit üzent pontosan Vucic a történelmi sebességű utazás közben?

  • Budapest-Belgrád: Vége a 8 órás útnak! 2 óra 45 perc a Balkán új szupervasútján

A gyorsaság korszaka: 200 km/h-val Belgrádig

 Pénteken történelmi pillanatnak lehettek tanúi azok, akik felszálltak az első, Belgrád és Szabadka közötti vonatra, amely a frissen átadott Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszán robogott. A 108,1 kilométeres Újvidék-Szabadka szakasz teljes elkészültével megszületett a Balkán új szupervasútja, amely alapvetően írja át a két ország közötti közlekedést és gazdasági kapcsolatokat.

Az átadott vonalon a vonatok mostantól óránként 200 kilométeres sebességgel haladhatnak. Ennek köszönhetően a Belgrád-Szabadka távolság immár mindössze 70 perc alatt teljesíthető, míg az Újvidék-Szabadka szakasz menetideje hihetetlen 41 percre csökkent. Ez a sebesség egyértelműen a gyorsabb gazdasági növekedés és a hatékonyabb kereskedelem jelképe.

 A történelmi kapcsolat és Vucic üzenete

 A vasútvonal jelentőségét hangsúlyozva Aleksandar Vucic szerb elnök személyesen vett részt az első úton. Az elnök a vonaton arról beszélt, hogy a beruházás a Magyarország és Szerbia barátságának és partnerségének örök jelképe lesz. Kiemelte, hogy a két ország kapcsolata történelmi csúcson van, és a vasútvonal megnyitásával történelmet írnak.

Vucic szerint az új útvonal közvetlenül hozzájárul a régió gazdasági élénküléséhez és újabb befektetők Szerbiába vonzásához, felgyorsítva a régió fejlődését.

 Mérnöki teljesítmény és környezetvédelem

 A projekt során komoly mérnöki teljesítményt hajtottak végre: az Újvidék és Szabadka közötti vonalon négy új hidat, két viaduktot, 27 felüljárót és 15 aluljárót építettek ki. Különösen említésre méltó, hogy a szerb szakaszon először építettek ki három vadvédelmi átjárót, ezzel is biztosítva az útvonal környezetbarát működését.

Ezzel a beruházással a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai része immár szinte teljes. A Belgrád és Újvidék közötti szakasz már 2022 márciusa óta üzemel, ott a menetidő mindössze 36 perc.

Visszaszámlálás a teljes expresszre és a dráma

Bár a szerb szakasz teljes, a magyar és a szerb főváros közötti végleges menetrend még várat magára. Az elnök ígéretéhez híven azonban a teljes vonal elkészülte után a Budapest és Belgrád közötti menetidő nem lesz több mint 2 óra 45 perc, ami radikálisan csökkenti a korábbi, akár 8 órát is meghaladó utazást.

Érdemes megemlíteni a drámai előzményt is: a vasútvonal átadását eredetileg 2024 november végére tervezték, ám a november elsején az újvidéki vasútállomás előtetőjének leszakadása miatt bekövetkezett, 16 ember halálát okozó tragédia miatt az ünnepélyes átadást elhalasztották. A pénteki megnyitó így egyszerre a sebesség és a megemlékezés szimbóluma lett.

A figyelem most a magyar szakaszra irányul: vajon mikor indulhat a teljes, Budapest-Belgrád expressz, amely összeköti a két országot a sebesség folyosójával?

Forrás: MTI

Fotó: Canva

Hiánypótló kuriózumok az MMA-tól: Csáth Géza unokája illusztrálta a zeneszerző-íróról szóló rendhagyó könyvet + videó

 Zeneszerző, író, és még illusztrátor dédunoka is! A Nemzetközi Könyvfesztivál egyik legnagyobb kuriózuma a Csáth Gézáról szóló rendhagyó kötet, amely az író eddig rejtett zenei munkásságát tárja fel. A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Kiadója olyan hiánypótló könyvekkel várja az olvasókat október 5-ig, amelyek a kortárs és a 20. századi magyar művészet legkevésbé ismert területeit is feltérképezik
Vörösiszap katasztrófa 15 éve: 10 áldozat, százmilliárdos kár, de nincs felelős – Az örök nyom Kolontár lelkén + videó

Vörösiszap katasztrófa 15 éve: 10 áldozat, százmilliárdos kár, de nincs felelős – Az örök nyom Kolontár lelkén + videó

 Tizenöt év telt el Magyarország legnagyobb ökológiai katasztrófája óta. 2010. október 4-én több mint egymillió köbméternyi mérgező vörösiszap öntötte el Kolontárt és Devecsert, tíz ember életét követelve. A lúgos áradat százmilliárdos károkat és tömeges állatpusztulást okozott, de a tragédiáért felelős MAL Zrt. vezetőket 2019-ben jogerősen felmentették. Az érintettek lelkében a seb máig nem gyógyult be.

