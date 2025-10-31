Búcsú a „szellőztetés nagymesterétől” – Timmermans csúfos bukása és a politikai süllyesztő + videó
Megosztás itt:
2025. október 31., péntek 20:00
| Hír TV
Van egy hírünk, ami mosolyt csalhat azok arcára, akik még emlékeznek a „ruhák szellőztetését” javasló brüsszeli bölcselkedésekre. Frans Timmermans bejelentette lemondását! A politikus, aki éveken át megszállottan támadta Magyarországot, most csúfos vereséget szenvedett a saját hazájában. Híradónkban szarkasztikus búcsút intünk a magyar jogállamiság főaggódójának.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Bíróság elé állíthatja Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát az Európai Bizottság, mert a három tagállam ellenáll a megújított ukrán kereskedelmi megállapodásnak, és fenntartják az ukrán áruk behozatalának tilalmát.