Külföld

Búcsú a „szellőztetés nagymesterétől” – Timmermans csúfos bukása és a politikai süllyesztő + videó

2025. október 31., péntek 20:00 | Hír TV

Van egy hírünk, ami mosolyt csalhat azok arcára, akik még emlékeznek a „ruhák szellőztetését” javasló brüsszeli bölcselkedésekre. Frans Timmermans bejelentette lemondását! A politikus, aki éveken át megszállottan támadta Magyarországot, most csúfos vereséget szenvedett a saját hazájában. Híradónkban szarkasztikus búcsút intünk a magyar jogállamiság főaggódójának.

