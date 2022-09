Búcsú a királynőtől - tematikus műsorfolyam a HírTV-n

Megosztás itt:

Szeptember 19, hétfő

10.00 - 10.30 Híradó különkiadás

10.30 Gyászszertartás – előzetes

11.00 Gyászszertartás

Ma helyezik végső nyugalomra II. Erzsébetet, azonban még mindig hosszú sorok várakoznak a királynő ravatalánál. A londoni hatóságok már tegnap este azt kérték a lakosságtól, hogy ne álljanak sorba, ugyanis reggel helyi idő szerint fél hétkor bezárják a kapukat. Tegnap óta ezrek várakoznak a temetési menet útvonalán is, de vannak, akik sátrakkal érkeztek már szombaton, hogy biztosan jó helyről láthassák a gyászszertartást. Nagy-Britanniába sorra érkeznek a világ vezető politikusai is: Joe Biden amerikai elnök, Justin Trudeau kanadai kormányfő, Ursula von der Leyen az európai bizottság elnöke és Andrzej Duda lengyel államfő is fejet hajtott a ravatalnál. Magyarországot Novák Katalin köztársasági elnök képviselte.

HírTV