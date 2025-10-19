Brutális tarolást végzett a vihar az alaszkai partvidéken

Megosztás itt:

Mike Dunleavy a Fehér Háztól levélben kérte, hogy minősítse súlyos katasztrófának a természeti csapást, ami megkönnyítené a kárelhárítást és az újjáépítést.

A kormányzó levelében kiemelte Kipnuk települést, ahol a 121 lakóépület 90 százaléka elpusztult.

Alaszka nyugati partjainak ritkán lakott térségében több mint 2000 embernek kellett elhagynia otthonát, sokakat az amerikai légierő gépeivel mentették ki a szárazföldön elérhetetlen településekről, a mentőakcióba a Nemzeti Gárda is bekapcsolódott. Az evakuált embereket az állam nagyobb városaiba, és részben a legnagyobb városba, Anchorage-ba vitték.

Az Egyesült Államok legészakibb szövetségi államát a múlt hétvégén érték el a Halong tájfun kifutó szelei, amelyek így is 2-es fokozatú hurrikán erejével csaptak le a partvidéken, áradásokat okozva.

Fotó forrása: X