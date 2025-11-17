Brutális tarolást végzett a Claudia + videó

Megosztás itt:

Elsüllyedt autók, elázott boltok, a házaikban rekedt lakosok - ez maradt a Claudia vihar után Walesben. Az ítéletidő a hétvégén érte el az Egyesült Királyságot, és főleg a déli részeken okozott hatalmas károkat.

Monmouth városában rendkívüli helyzetet hirdettek, miután a helyi folyó kilépett a medréből. A mentőegységek egész éjjel dolgoztak a károk enyhítésén.

Az ítéletidő Portugáliában okozta a legnagyobb pusztítást.

A viharban hárman meghaltak, köztük egy 85 éves brit nő is. Madeira északi részén egy idős házaspár megfulladt, miután az otthonukat elárasztotta a víz. A két idős ember nem tudott kimenekülni a lakásból.