Brutális medvetámadás - csodával határos módon menekült meg az áldozat

A papolci esztenánál történt támadás körülményeiről Kiss Augustin, Zágon község polgármestere nyilatkozott a Székelyhonnak. - közölte a Magyar Nemzet. Mint elmondta, a férfit az állatok etetése közben érte a támadás. A védekezés közben a karját nyújtotta maga elé, amit a medve megharapott. A férfi ekkor szenvedte el a legsúlyosabb sérüléseket, izmai és inai is elszakadtak. Emellett megsebesült az arcán, a nyakán és a fején is.

Végül a kutyáknak sikerült elkergetni a vadállatot, így az áldozat túlélte a medvetámadást. A szerencsétlenül járt férfi még öntudatánál volt, ezért telefonon segítséget tudott hívni. A helyszínre először a kovásznai mentők érkeztek, majd mentőhelikopterrel szállították a súlyosan sérült embert a brassói kórházba, ahol megműtötték.

Ugyanaz a medve este is visszatért

Ugyanazon a napon este fél nyolc körül ugyanott, feltehetően ugyanaz a medve ismét emberre támadt. Ezúttal azonban a közelben tartózkodó kutyák időben közbeléptek, és sikerült elijeszteniük az állatot, mielőtt újabb sérülés történt volna. Nem ez volt az első eset a környéken. Múlt héten szintén egy állattartót támadott meg medve, valamint az elmúlt két hét során legalább öt gazdaságba is betört Zágon község különböző részein. Tavaly ezen a környéken farkastámadások miatt több mint egy tucat juh veszett oda.

Kilövésre készülnek a hatóságok

A polgármester szerint a környéken legalább hat medve él, köztük egy hatalmas, kétbocsos anyamedve is, amely nem fél még az autóktól sem. Az ismételt ember elleni támadások miatt a most már hivatalosan is agresszívnek minősített medvét a törvény szerint ki lehet lőni. A sürgősségi bizottság a helyszínen várja a kilövési engedélyt.

