Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be

Megosztás itt:

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

MacGregor szerint a helyzet a végsőkig feszült: „Ha Ukrajna amerikai gyártmányú Tomahawk rakétákat vet be, az Egyesült Államok pár órán belül háborúban lesz Oroszországgal” – írta a veterán tiszt. A kijelentés akkor érkezett, amikor Moszkva már előre figyelmeztetett: az ilyen fegyverek átadása megsemmisít minden diplomáciai reményt Washington és Moszkva között.

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin, korábban kijelentette, hogy az Ukrajnának szánt hosszú hatótávolságú Tomahawk-rakéták átadása „katasztrofális hiba” lenne. Szerinte ez a lépés végleg megszakítaná a párbeszédet a két nukleáris nagyhatalom között – írja a Lenta cikke. Közben a The Telegraph arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij személyesen kérte Donald Trump amerikai elnöktől, hogy adja át az Ukrajnának a rakétákat – állítólag Trump „rendkívül pozitívan” fogadta a kérést.

A katonai szakértők attól tartanak, hogy ha a Tomahawk-rakéták valóban ukrán kézbe kerülnek, az előre megjósolhatatlan láncreakciót indíthat el: Oroszország megtorló csapásokkal válaszolhat, és ezzel elindulhat a harmadik világháború forgatókönyve. A konfliktus most minden eddiginél közelebb sodorhatja egymáshoz a két szuperhatalmat – és a világot egy új korszak szélére.

Fotó: Shutterstock