2025. 08. 30. Szombat Rózsa napja
Külföld

Brutális gyilkosság Lvivben: Parubijt nyolc lövés ölte meg

2025. augusztus 30., szombat 15:00 | Magyar Nemzet

Agyonlőtték az ukrán parlament volt elnökét. Az elkövető színlelt futárnak öltözött, nyolc lövést adott le.

  • Brutális gyilkosság Lvivben: Parubijt nyolc lövés ölte meg

Az ukrán elnök hozzátette, hogy a belügyminiszter és a főügyész most számolt be a Lvivben elkövetett szörnyű gyilkosság első ismert körülményeiről.

Andrij Parubij 1971. január 31-én született a Lvivi régióban. 2014. február 27. és augusztus 7. között az ukrán Biztonsági Tanács titkára volt. 2016. április 14. és 2019. augusztus 29. között a parlament (Verhovna Rada) elnöke volt. Aktívan részt vett a 2014-es Majdan téri tüntetésekben. 2018. november 1-jén fölkerült Oroszország szankciós listájára – emlékeztetett az MTI.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

A Tisza Párt adója Brüsszel elvárásainak felelne meg + videó

Magyar ócska hazugságnak nevezte az anyák SZJA-mentességét

Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete

Háború Ukrajnában

