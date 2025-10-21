Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 23. Csütörtök Gyöngyi napja
Jelenleg a TV-ben:

Békemenet

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Brutális előretörés Németországban: az AfD a legmagasabb valaha mért eredményt érte el

2025. október 21., kedd 10:32 | Magyar Nemzet
Németország AfD Alternatíva Németországért CDU/CSU szövetség

Németországban tovább erősödik az Alternatíva Németországért (AfD) párt, amely a legfrissebb felmérések szerint rekordmagas, 27 százalékos támogatottságot ért el – derül ki az INSA közvélemény-kutató intézet adataiból. Ez az eddigi legjobb eredmény a párt történetében, és azt jelenti, hogy az AfD tovább növelte előnyét a kereszténydemokrata CDU/CSU szövetséggel szemben, amely jelenleg 24,5 százalékon áll.

  • Brutális előretörés Németországban: az AfD a legmagasabb valaha mért eredményt érte el

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Hermann Binkert, az INSA vezetője elmondta: Az AfD a legmagasabb, általunk valaha mért eredményt érte el, és már két és fél százalékponttal előzi meg a CDU/CSU-t. Jelenleg a legerősebb politikai erő Németországban. Binkert hozzátette, hogy a német választók egyharmada már szavazott vagy el tudná képzelni, hogy az AfD-re voksoljon, ami komoly politikai átrendeződést jelez az országban, írja az Origo.

A német kormánykoalíció pártjai számára tovább romlik a helyzet: az SPD támogatottsága 14 százalékra esett vissza, a biztos szavazók körében pedig mindössze 9 százalékot kapna – ez történelmi mélypont. A Zöldek is veszítettek népszerűségükből, jelenleg 11 százalékon állnak, míg az FDP változatlanul 4 százalékon stagnál. 

A baloldali Die Linke és Sahra Wagenknecht pártja (BSW) egyaránt fél százalékkal erősödött: előbbi 11 százalékot, utóbbi pedig 4,5 százalékot érne el. Friedrich Merz koalíciós kormánya így csak a szavazatok 38,5 százalékát kapná meg – ami messze elmarad a Bundestagban megszerzett többségtől.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Téli vagy nyári időszámítás? Szakértők mondták ki, melyik tesz jót nekünk igazán!

ÉLŐ - Ne maradj le a valóságról! Békemenet élőben a Hír TV-n! + videó

"Szoboszlainak a kispadon kell maradnia" - eszement véleményt formált a liverpooli legenda

Hoppá! Varga Judit is üzent a Békemenet résztvevőinek

Nézd meg a serpenyőd alját, aztán jöhet ez a trükk

Megtámadták a Fehér Házat

A szabadság magányos fáklyája: Amerika a magyar békemisszióról

„Nem mindenki érti meg, miért nem játszik többet” – Arne Slot a szünetben lecserélt Isakról

Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó

További híreink

Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó

Egyelőre várni kell a békecsúcsra, Trump is megszólalt az ügyben

Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
ÉLŐ - Ne maradj le a valóságról! Békemenet élőben a Hír TV-n + videó
2
A Békemenet napján üzent Varga Judit
3
Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk
4
Brüsszel arroganciája: Az EU-csúcsot a magyar nemzeti ünnepre tették
5
Józan ész forradalma: mit üzen 1956 a Békemenetnek? + videó
6
Teljes kamu a Zsolti bácsi-ügy: Mikor kér bocsánatot Dobrev Klára? + videó
7
A lengyel külügyminiszter felrobbantaná a Barátság vezetéket?
8
A mítosz ledőlt: igy számolta fel a magyar rendőrség a Darknet legnagyobb hazai droghálózatát + videó
9
Egyelőre várni kell a békecsúcsra, Trump is megszólalt az ügyben
10
Matteo Salvini történelmi beszéde '56-ról és a mai harcokról

Legfrissebb híreink

Egy makulátlan vívó örök ragyogása + videó

Egy makulátlan vívó örök ragyogása + videó

 Visszaemlékezés Kamuti Jenővel, a nemzet sportolójával, kétszeres olimpiai ezüstérmes és világbajnok vívóval az 1956-os forradalom idején átélt személyes tapasztalatairól, édesapja sorsáról és a fair play szellemiségéről.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!