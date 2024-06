Brutális árvíz sújtja Kína délkeleti részét

A napok óta tartó heves esőzések a tartomány több térségében is komoly károkat okoztak, a többi között 12 350 hektáron a termésben is 1,61 milliárd jüan (84 milliárd forint) veszteséget előídézve. Az ítéletidő a hatóságok beszámolója szerint 179 800 embert érintett.

