2025. 11. 13. Csütörtök
Külföld

Brüsszelnek üzent Szijjártó Péter

2025. november 13., csütörtök 17:00 | MTI
háború Ukrajna üzenet Szijjártó Péter Brüsszel

Nem szabad egyetlen eurót sem küldeni a továbbiakban Ukrajnának az európai emberek pénzéből, az ugyanis jó eséllyel egy háborús maffia, egy korrupt hálózat finanszírozására megy - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bolgár elnökkel, Rumen Radevvel folytatott találkozóját követően kifejtette, hogy "egy szörnyű brüsszeli háborús pszichózis hatja át Európát", s számos nyugati politikai vezető láthatóan azon dolgozik, hogy "Európát belevigye a háborúba és az európai emberek pénzét elvigye Ukrajnába".

"Látjuk, hogy az európai emberek pénze ellenőrizetlenül ömlött Ukrajnába. És látjuk, hogy egy háborús maffia finanszírozására költhették ezt a pénzt. Nem csoda, hogy egyetlenegy valós, hiteles elszámolást sem láthatott még senki Európában arról, hogy az emberek Ukrajnába küldött pénzét mire költötték" - mondta.

"Eldőlt a korrupciós dominó Ukrajnában az ukrán elnök körül. Világosan és határozottan kell beszélni: nem szabad egyetlen eurót sem küldeni a továbbiakban Ukrajnának az európai emberek pénzéből, mert az jó eséllyel egy háborús maffia, egy korrupt hálózat finanszírozására megy" - tette hozzá.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy az európai politikusok közül is már egyre többen beszélnek a józan ész hangján, egyre többen képviselnek háborúellenes álláspontot.

"Bulgária elnökével egyetértettünk abban, hogy támogatni kell a békeerőfeszítéseket, s támogatni kell a tárgyalásos megoldást, mert a csatatéren soha nem lesz vége ennek a háborúnak" - tudatta.

"A megoldás csak a diplomáciai erőfeszítéseken keresztül jöhet, csak a tárgyalóasztalnál születhet meg. Ezért Magyarország továbbra is készen áll megrendezni a béke-csúcstalálkozót, és továbbra is támogatjuk Donald Trump erőfeszítéseit" - összegzett.

MTI

