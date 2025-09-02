Brüsszelnek egy nagy nem: A magyarok 95%-a elutasítja Ukrajna EU-tagságát

Megosztás itt:

Az Európai Unió bővítése újra forró téma, ám a legfrissebb Eurobarométer-jelentés szerint a kontinens megosztott Ukrajna EU-tagságának kérdésében. Az uniós polgárok 56%-a támogatja a további bővítést, különösen a fiatalok (15-39 év közöttiek) kétharmada látja szívesen a jelölt országokat, köztük Ukrajnát, amint teljesítik a feltételeket. A leglelkesebb támogatók Svédország (79%), Dánia (75%) és Litvánia (74%), míg a legszkeptikusabbak Csehország (43%), Franciaország (43%) és Ausztria (45%).

Érdekes, hogy az EU három gazdasági nagyhatalma – Németország, Franciaország és Olaszország – sem tartozik a bővítés élharcosai közé, Olaszország kivételével, ahol éppen csak többségben vannak a támogatók.Ukrajna tagsága különösen kényes téma. EU-szerte 52% támogatja a csatlakozását, ha teljesülnek a feltételek, de 41% ellenzi. A legnagyobb támogatottság Svédországban (91%), Finnországban és Dániában (81%) figyelhető meg, míg a legelutasítóbbak Csehország (28%), Magyarország (30%) és Bulgária (31%).

Magyarországon a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás eredménye egyértelmű: 2,28 millió szavazatból 2,16 millió, azaz 95% mondott nemet Ukrajna EU-tagságára. Orbán Viktor miniszterelnök ennek megfelelően Brüsszelben is határozottan képviseli a magyar álláspontot: „Vastagabb, férfiasabb lett a hangom, mégiscsak több mint kétmillió magyar ember hangján fogom azt mondani, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását.”A jelentésből kiderül, hogy nem Magyarország az egyetlen, amely hátrányosnak tartja Ukrajna csatlakozását.

Délkelet-Európa több országa is szkeptikus, ám Brüsszel és a nyugati média mégis Magyarországot állítja pellengérre. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök például elutasította a Voks 2025 eredményeit, ehelyett Magyar Péter és a Tisza Párt „Nemzet Hangja” névre keresztelt közvélemény-kutatására hivatkozik, amely szerint a válaszadók 58%-a támogatja Ukrajna EU-tagságát. Zelenszkij kijelentette: „A magyarországi emberek mellettünk vannak”, és szerinte belpolitikai harcok miatt nem érvényesül a „valódi” magyar álláspont. Az ukrán média már odáig megy, hogy Magyar Péter választási győzelmét vizionálja, mert Ukrajna EU-csatlakozása csak magyar kormányváltással kerülhet napirendre.

A Tisza Párt kampánya és Magyar Péter nyilatkozatai valóban egyértelműen Ukrajna EU-tagsága mellett állnak ki. A „Nemzet Hangja” eredményeire hivatkozva a Tisza-szavazók 58%-a támogatja Zelenszkij céljait, és a pártvezér márciusi beszédében jelezte: ezek az adatok határozzák meg a Tisza kormányprogramját. Az ukrán televízió nem véletlenül rajong Magyar Péterért: számukra ő a kulcs az EU-s álmaik megvalósításához.

De vajon ki képviseli a magyar emberek valódi akaratát? A Voks 2025 kétmillió szavazata vagy a Tisza Párt brüsszeli hátszelű kampánya? A kérdés nemcsak Magyarország, hanem egész Európa jövőjét érinti. Egy biztos: Brüsszelben most kapnak a szívükhöz, mert a magyarok hangja erősebb, mint valaha!

