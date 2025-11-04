Keresés

Külföld

Brüsszeli milliárdokból építenek fegyvergyárakat Kelet-Európában + videó

2025. november 04., kedd 15:33 | HírTV

Ukrajna háborús támogatása miatt ugyanis kritikus lőszerhiány alakult ki Európában.

Az Európai Unió vezetőivel eldöntöttük, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk az európai védelmi iparra. Ezért hoztuk létre az Európai Biztonsági Cselekvési Tervet. És ezért is választottunk egy német vállalatot az együttműködésre, és nem egy másik kontinens cégét, mondta a lett miniszterelnök szeptemberben.

Ukrajna támogatásának egyik élharcosa a német kormány, a német hadiipar pedig nem bánja az óriási üzleteket. A Kelet-Európában is terjeszkedő német vállalat vezérigazgatója arról számolt be, hogy minden évben egyre nagyobb az igény ezúttal a lőszerekre.

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

