Brüsszeli milliárdokból építenek fegyvergyárakat Kelet-Európában + videó

Megosztás itt:

Az Európai Unió vezetőivel eldöntöttük, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk az európai védelmi iparra. Ezért hoztuk létre az Európai Biztonsági Cselekvési Tervet. És ezért is választottunk egy német vállalatot az együttműködésre, és nem egy másik kontinens cégét, mondta a lett miniszterelnök szeptemberben.

Ukrajna támogatásának egyik élharcosa a német kormány, a német hadiipar pedig nem bánja az óriási üzleteket. A Kelet-Európában is terjeszkedő német vállalat vezérigazgatója arról számolt be, hogy minden évben egyre nagyobb az igény ezúttal a lőszerekre.