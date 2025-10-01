Brüsszeli megkerülés a magyar vétó ellen? Erről szól az EU-csúcs! + videó

Miniszterelmök-helyettes a céltáblán: Semjén Zsolt szerint a pedofília vád mögött a kielégítetlen bosszú áll + videó

Semjén Zsolt botrány a kormány megrendítését célozza? A miniszterelnök-helyettes keményen visszavágott a köztelevízióban, kijelentve: kérlelhetetlen ellensége a pedofíliának, és erkölcsi okokból szólalt fel ellene. Szerinte a Demokratikus Koalíció és az ellenzék csak azért akarja lejáratni, mert megvédte az egyházat a gyurcsányi támadásoktól. A cél nem más, mint a politikai rágalamzás fegyverével megbuktatni a kormány politikáját.