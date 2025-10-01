Brüsszeli megkerülés a magyar vétó ellen? Erről szól az EU-csúcs! + videó
Megosztás itt:
2025. október 01., szerda 15:20
| Hír TV
Az uniós vezetők Koppenhágában nyíltan a magyar vétó kiiktatásáról egyeztettek. Bugnyár Zoltán tudósító szerint a tagállamok egyre dühösebbek a pénzügyi és katonai támogatás blokkolása miatt, ami a EU-csúcs vétó kérdését, Európa központi dilemmájává tette.
Semjén Zsolt botrány a kormány megrendítését célozza? A miniszterelnök-helyettes keményen visszavágott a köztelevízióban, kijelentve: kérlelhetetlen ellensége a pedofíliának, és erkölcsi okokból szólalt fel ellene. Szerinte a Demokratikus Koalíció és az ellenzék csak azért akarja lejáratni, mert megvédte az egyházat a gyurcsányi támadásoktól. A cél nem más, mint a politikai rágalamzás fegyverével megbuktatni a kormány politikáját.
A miniszterelnök egy nem hivatalos EU-csúcs előtt kijelentette: Magyarországot nem lehet megkerülni Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának megnyitásában. Orbán Viktor szerint a tagság belevinné az Uniót a háborúba, ráadásul a magyar emberek döntöttek a kérdésben. Bemutatjuk a Koppenhágában bejelentett három pontot, amelyeket a magyar kormányfő határozottan elutasít.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán egészségügyi problémái miatt nem utazott el az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójára - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a pozsonyi kormányhivatal megerősítésére hivatkozva.
Szerda reggel bombariadó volt egy repülőgépen a brüsszeli repülőtéren, amit a hatóságok is megerősítettek A kifutópályát rövid időre lezárták, és három járatot átirányítottak – számolt be a HírTV helyi tudósítója.