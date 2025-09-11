Brüsszel Ukrajnát segíti, Magyarországot hagyja bajban

Megosztás itt:

Miután a nyár folyamán felszínre került annak lehetősége, hogy Ukrajna nem lesz képes feltölteni a földgáz tartalékait a közelgő téli szezon előtt, augusztusban az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) közösen 500 millió eurós garanciakeretet biztosít az ukrán állami földgázkereskedő, a Naftogaz számára – írja az Origo.

A gázbeszerzés piaci alapon történik, így annak forrása akár orosz is lehet, közvetlenül, vagy valamely európai országon keresztül.

Emellett az EU és az Európai Beruházási Bank (EIB) 600 millió euró értékben támogatja az az ukrán energetikai infrastruktúra újjáépítését. Az összegből fordítanak vízerőművel modernizálására, a távfűtési rendszerek korszerűsítésére, de a megújuló energiaforrások fejlesztésére is.

