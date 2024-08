Brüsszel szerint azoknak a migránsoknak is jár a családtámogatás, akik gyermekei nem élnek Olaszországban + videó

Amióta nem baloldali bevándorláspárti kormánya van Olaszországnak, Brüsszelből egymás után indulnak a politikai támadások a római kormány ellen. Most az szúrja a szemüket, hogy Olaszországban csak azok a migránsok kapatnak családtámogatást, akik gyermekei is az országban élnek. Ez logikus is, hiszen a támogatás éppen a gyermekek nevelésére, eltartására jár. Csakhogy Brüsszel szerint ez diszkriminatív, és kötelezettségszegési eljárást indított Olaszország ellen. Az olasz kormányfő szerint ez teljesen abszurd helyzet.