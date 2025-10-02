Brüsszel szerint a frontvonalon is meg lehet nyerni a háborút, de a magyar kormány ezzel nem ért egyet + videó

Megosztás itt:

Brüsszelnek van egy háborús terve, és mi ezzel nem értünk egyet-hangsúlyozta a miniszterelnök a Koppenhágai csúcstalálkozó után. Az európai háborús terv lényege, hogy a háborút meg lehet nyerni a frontvonalon-mutatott rá a kormányfő.

Orbán Viktor: "A háborúnak csak diplomáciai megoldása van, ezért tárgyalni kellene. Két lehetőségünk van: vagy az amerikaiak kisöccseként követjük a tárgyalásokat, vagy önállóan tárgyalunk, mint Európai Unió az oroszokkal. Mi a másodikat javasoljuk. Ne araszoljunk az amerikaiak után. Támogassuk őket persze, de nekünk legyen saját agendánk, amikor mi tárgyalunk az oroszokkal. Ez ma egy kisebbségi álláspont, amit én képviselek. "

A miniszterelnök korábban bejelentette: aláírásgyűjtés indulhat Magyarországon Brüsszel háborús tervei ellen.