Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Brüsszel szemet huny az európai nők szenvedése felett

2025. szeptember 08., hétfő 07:33 | Magyar Nemzet
Brüsszel

Az illegális migráció növekedésével a szexuális bűncselekmények száma is emelkedik Európában, miközben a nőkre egyre nagyobb nyomás nehezedik – a kritikák szerint Brüsszelt mindez nem érdekli.

  • Brüsszel szemet huny az európai nők szenvedése felett

A magyar közvéleményhez hasonlóan Olaszországot is megdöbbentette a magyar turistalányokat ért szexuális bűncselekmény, amelyet marokkói illegális migránsok követtek el. Mint arról beszámoltunk, a Catania közelében található Paterno településen a tengerpartról tartottak a szállásuk felé, amikor két férfi felajánlotta, hogy elviszi őket.

 

Azonban nem a szállásukra, hanem egy félreeső helyre vitték a lányokat, ahol megerőszakolták őket.

A megrázó eset sajnos nem egyedi.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Lebukott! Rubint Réka a Tinderen keresi az igazit?

Magyar Péter nagyot koppant

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: „Nem tudtam visszatartani a könnyeimet...”

Futótűzként terjed a neten Márki-Zay Péter posztja, ebbe még Magyar Péter is belepirult

A korábbi szövetségi kapitány nem hagyta szó nélkül, amit Sallai Roland csinált

Cristiano Ronaldo csúnyán nézett magyar ellenfelére, utoljára játszhat hazánkban

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Túl sok paradicsomod van? Így fagyaszd le, hogy télen is élvezhesd a nyár ízeit

Hortay Olivér szerint katasztrofális következményei lehetnének az orosz energiahordozókról való leválásnak

További híreink

Hortay Olivér szerint katasztrofális következményei lehetnének az orosz energiahordozókról való leválásnak

24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó

Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő
2
A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén
3
Még a kötcsei Hősök terét sem tudták megtölteni Magyar Péter hívei + videó
4
Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság
5
24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó
6
Figyelmeztetett Donald Trump: ha kell, akkor lelövik a venezuelai vadászgépeket + videó
7
Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben
8
10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó
9
Bayer show – Deutsch Tamás: Az ellenzék vezetői évek óta jobb Orbán Viktorok akarnak lenni Orbán Viktornál + videó
10
Kötcse 2025 - Orbán Viktor bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra + videó

Legfrissebb híreink

Gyilkosság történt Józsefvárosban

Gyilkosság történt Józsefvárosban

 Megöltek egy férfit a VII. kerületben hétfő hajnalban, a rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.
Szijjártó Péter: A Tisza adót akar emelni

Szijjártó Péter: A Tisza adót akar emelni

 Kötcse tanulságai, külpolitikai kamuk és egyéb témák. Ezzel indul a Harcosok Órájában a hét. Németh Balázs vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!