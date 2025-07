Brüsszel sokkoló terve: Az uniós gazdák pénzét Ukrajnára költenék, elképesztő hatalomátvétel készül

Megosztás itt:

Az Európai Bizottság bemutatta nyitólépését abban a két évig tartó alkudozásban, amely az EU 2028-tól induló hétéves költségvetési időszakáról szól. - írja a VILÁGGAZDASÁG. Az EU-költségvetés azonban máris a viták kereszttüzében áll, számtalan politikai és gazdasági érdek- és lobbicsoport igyekszik majd elgondolásait keresztülverni.

Röviden összefoglalva az uniós költségvetést a következő kép rajzolódik ki: az Európai Unió hétéves költségvetés-tervezete egy egyértelműen ukránbarát költségvetés. Az agrártámogatásból vesznek el jelentős összeget, a gazdák pénzét pedig Ukrajnába viszik.

A költségvetés szerint egyedül Ukrajna kap több pénzt, mindenki más, a tagállamok kevesebbet kapnak. A teljes uniós költségvetés 20 százalékát Ukrajnának adják, a 10 százaléka pedig hiteltörlesztésre megy.

Sokkoló a kiadások tervezett összege

A kiadások tervezett összege sokkoló: 1717 milliárd euró. Az előzetes elemzések arra utaltak, hogy a tagállamok ellenkezése miatt a bizottságnak aligha sikerül jelentősen a jelenlegi költségvetési ciklus 1200 milliárd eurós főösszege fölé srófolni az új költségvetést, holott a brüsszeli víziókban új feladatok jelentek meg a horizonton, mint Ukrajna gyorsított felvétele a tagok közé, a fegyverkezés és a megingott versenyképesség helyreállítása.

A hírek szerint Leyenék magasra teszik a lécet a tárgyalások kezdetén, amelyek igen rázósnak ígérkeznek, tekintve, hogy a megszellőztetett bizottsági tervekkel szemben már előre kemény ellenzék sorakozott fel több témában.

Máris elkezdődtek a csatározások az EU-költségvetés körül

A bizottság elnöke szerint a csaknem 1,8 ezer milliárd eurós terv az EU költségvetését „nagyobbá”, „okosabbá” és „élesebbé” teszi, és ez „a valaha javasolt legambiciózusabb” költségvetés. Azonban az előttünk álló kemény tárgyalások előjeleként a csalódott képviselők gyorsan cáfolták Von der Leyen állításait, mondván a bizottság félrevezetően úgy állította be az elmúlt évek jelentős inflációjához igazított összegeket, mintha a költségvetés ténylegesen nőtt volna. „A bizottság különböző költségvetési sorokat fog bemutatni, amelyek növekedtek. De ha a teljes költségvetés nem változik, az azt jelenti, hogy más sorokon csökkenteni kell” – mondta Siegfried Mureșan román EP-képviselő, az Európai Néppárt tagja.

A terv jóváhagyásához minden uniós tagállam és az Európai Parlament egyetértése szükséges. Ahogy a frontvonalak kirajzolódnak, a Politico összeállította, kik a nyertesek és kik a vesztesek – legalábbis az első, és várhatóan még sokat változó javaslat alapján.

Vesztesek a gazdák

A gazdák dühösek, becsapva érzik magukat. A legutóbbi hosszú távú uniós költségvetésben a Közös Agrárpolitika (KAP) 386,6 milliárd eurót kapott. Most mindössze 300 milliárd eurót különítettek el mezőgazdaságra. További csapás, hogy a KAP mostantól nem külön költségvetési sor, hanem „Nemzeti és Regionális Partnerségi Tervek” nevű új alapba olvad be más szakpolitikai finanszírozásokkal együtt. A tagállamoknak ezen tervek szerint minimum 300 milliárd eurót kell mezőgazdaságra fordítaniuk, de dönthetnek magasabb összeg mellett is. A parlament és a bizottság előtt tüntető gazdaszervezetek azonban finoman szólva sem derűlátók.

Az agrártámogatások szintjének drasztikus csökkenése veszélyezteti az EU élelmiszer-biztonságát, a vidéki életformát, feláldozva az egyre több kihívással (klímaváltozás, alapanyagárak) küzdő gazdákat. Teljesen nyilvánvaló, hogy az európai gazdáknak nyújtott támogatások megkurtításával az ukrán mezőgazdasági túltermelésnek akarnak piacot biztosítani.

Vesztes a dohányipar

Bár a költségvetés zömét a tagállami befizetések adják, a bizottság három új uniós adót javasol: az elektronikai hulladék, a nagyvállalatok és a dohánytermékek megadóztatását.

E termékeket eddig tagállami szinten adóztatták meg, és a bevétel ott is maradt. Nagy kérdés, hogy az amúgy is pénzszűkében lévő, és elszálló adósságállománnyal küzdő tagállamok belemennek-e abba, hogy Brüsszel adóbevételeket vonjon tőlük. A válasz borítékolhatóan „nem” lesz. Az adók elvonásából az EU évi 25–30 milliárd euró többletbevételre számít, amelyet a Covid utáni helyreállításra felvett hitelek törlesztésére fordítanának.

A cigaretta ára már így is emelkedni fog az új dohányadó-irányelv miatt – egy doboz ára 1-2 euróval nőhet. Először kerülnek minimáladó alá az alternatív termékek is, például az e-cigaretták és a hevített dohánytermékek, bár alacsonyabb kulccsal, mint a hagyományos cigaretták.

Vesztes: természetvédelem

A biodiverzitás önálló költségvetési sorát megszüntetik, helyette egy tágabb „klíma és környezet” célkitűzés alá sorolják, amely az új költségvetés 35 százalékát tenné ki – mintegy 700 milliárd eurót. Korábban a klímacélon felül 2024-re az éves kiadások 7,5 százalékát kellett volna a biodiverzitásra fordítani, ami 2026-ra és 2027-re 10 százalékra nőtt volna.

Az új „klíma és környezet” keret az EU mind a hat környezeti célját szolgálná – a biodiverzitástól a körforgásos gazdaságon át a szennyezés megelőzéséig. A LIFE programot – amely korábban dedikált környezetvédelmi alap volt – szintén beolvasztják a Partnerségi Tervekbe és a 410 milliárd eurós „Versenyképességi Alapba”. A civil szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a biodiverzitásra fordított források így még inkább csökkenhetnek.

Az EU már most is évi 37 milliárd eurós hiánnyal küzd ezen a területen.

Von der Leyennek továbbá minden bizonnyal meg kell küzdenie az elnökségét megszavazó Zöldekkel is az Európai Parlamentben. Vagy erős gesztusokat tesz nekik, vagy elveszítheti politikai támogatottságukat – például futószalagon kaphatja a nyakába a bizalmatlansági indítványokat.

A legnagyobb nyertes: Ukrajna

A bizottság külön támogatást ígér Kelet-Európa régióinak – különösen Ukrajna, Oroszország és Fehéroroszország határvidékein –, mind gazdasági, mind biztonsági szempontból. Továbbá, bár az EU új bevételi forrásokat keres, nem számolta be a tervezett kiterjesztést az emissziókereskedelem épületekre és közlekedésre vonatkozó részéből.

Végül a bizottság további 100 milliárd eurót (ez körülbelül a teljes magyar éves GDP fele) javasol Ukrajna újjáépítésére és EU-tagsági felkészítésére. Érdemes egy más metszetben, összefoglalni, hogy Ukrajnának mennyi pénzt szánna az EU a következő költségvetésből. Az Európai Versenyképességi Alap védelmi és világűrrel kapcsolatos kerete 131 milliárd eurót különít el, ami az előző többéves pénzügyi keret ötszöröse. A jelenlegi elosztási arányokat figyelembe véve, ennek 20 százaléka Ukrajnához kerülne.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz katonai mobilitási ága megtízszereződik. A katonai vonatkozású műveletek támogatását az Európai Békekeret fedezi, aminek kerete 17 milliárd euróról 30,5 milliárd euróra nő, a jelen állást szerint ennek is túlnyomó részét Ukrajna kapná.

A 200 milliárd eurós Globális Európa Eszköz lehetővé teszi az uniós költségvetés számára, hogy növelje a tagjelölt országoknak nyújtott támogatást, ennek legnagyobb kedvezményezettje Ukrajna lesz. Emellett kizárólag Ukrajna számára külön 100 milliárd euró állna rendelkezésre az MFF-en felül az unió további eladósításával. Ez jelen állás szerint támogatás lenne, ezen túlmenően még több százmilliárd eurónyi hitelkeret hozható létre Ukrajnának.

Nyertesek a lakossági energiafogyasztók

Az EU jelentősen növeli az áramhálózatok modernizálására szánt támogatást, hogy csökkentse az energiaárakat – ezek Mario Draghi korábbi ECB-elnök szerint az EU Achilles-sarkának számítanak az USA-val és Kínával szemben.

A Connecting Europe Facility energiafejezete 6-ról 30 milliárd euróra nő, emellett a 410 milliárd eurós Versenyképességi Alapból is meríthetnek az áramszolgáltatók. Draghi figyelmeztetett: az infrastruktúra-beruházások lassúak és alulméretezettek, a magas energiaárak pedig gyártásleálláshoz és elvándorláshoz vezetnek.

Nyertesek a digitális technológiák

Von der Leyen szerint az EU digitális költségvetését ötszörösére emelik: 54,8 milliárd euróra. Ez hatalmas növekedés egy olyan területen, ahol eddig is jelentős befektetések zajlottak – különösen mivel az USA és Kína is versenyez az áttörő technológiákban, mint például a mesterséges intelligencia. A digitális fejlesztések a Versenyképességi Alap négy pillérének egyikét képezik.

Nyertes a védelmi ipar

A bizottság legalább 131 milliárd eurót javasol védelemre és űrkutatásra – ez az ötszöröse a jelenlegi szintnek. Külön büdzsé is szolgálja a védelmi felkészültséget. Hannah Neumann, német zöldpárti EP-képviselő szerint ez a javaslat „üdvözlendő ambíciót” mutat, és összhangban van a bizottság korábbi terveivel – érdekes fordulat ez a korábban békepárti Zöldek kommunikációjában.

Nyertes a kutatás és a kultúra

A Horizon Europe kutatási program költségvetése 95 milliárdról 175 milliárd euróra emelkedik. Az Erasmus+ diákcsereprogram költségvetése 50 százalékkal nő, meghaladva a 40 milliárd eurót. Új program is indul: az „AgoraEU” 8,6 milliárd euróból támogatja majd a kultúrát, médiát és a civil társadalmat.

Kérdéses tétel a katonai mobilitás

A bizottság 17,7 milliárd eurót különítene el katonai mobilitásra – ez jelentős növekedés az eddigi 1,7 milliárdhoz képest. Viszont ez az összeg jóval elmarad a szükségesnek tartott 75–100 milliárdtól, amit a közlekedési biztos korábban sürgetett. A civil közlekedési költségvetés egy része is szolgálhat kettős felhasználású célokat, de a hadsereg igényeit így is csak részben fedi le a terv.

A nagy vesztesek: városok és régiók, a fejlesztési és kohéziós politika

Az EU kohéziós politikája a szegényebb régiók fejlődését hivatott segíteni, jelenleg a költségvetés több mint egyharmadát teszi ki. Az új költségvetésben ez is beolvadna a „Nemzeti és Regionális Partnerségi Tervekbe”. Az ilyen típusú nagy átcsoportosítások azonban kiváló alkalmat adnak arra, hogy csökkentsék a felzárkóztatási, kohéziós célokra szánt összegeket.

Ráadásul ki nem mondott célként az is ott van Ursula von der Leyen tervei között, hogy tovább koncentrálva hatalmát maga döntsön ezeknek a forrásoknak a felhasználásáról. A heves kritikák közepette a bizottság ígéretet tett, hogy a legszegényebb régiók 219 milliárd eurót kapnak – ez Raffaele Fitto régiókért felelős biztos követelése volt. De a többi régió számára nincs hasonló garancia, így attól tartanak, hogy a regionális fejlesztésre összesen kevesebb forrás jut majd, mint most.

Mindehhez hozzá kell tenni, hogy a 219 milliárd euró más területek kárára növelhető. Így a tagállamokra vár az a kihívás, hogy a regionális fejlesztések és a gazdák támogatása között döntsenek. A kiszivárgott magyar allokáció növekedést mutat, de az aggregált számok több, eddig nem a kohéziós forrásokhoz tartozó programokat is magukban foglalnak, ilyen például a környezetvédelem.

Nyertes a válságkezelés és a migráció támogatása

A bizottság új célzott válságkezelési mechanizmust javasol, amely közel 400 milliárd euró összegű hitelt nyújt a tagállamoknak, és amelyet az uniót sújtó súlyos válságok esetén kellene aktiválni. Ez eddig nem hitelalapú konstrukció volt.

Tovább folytatnák tehát az EU eladósítását.

Belügyi célokra 34 milliárd eurót javasol elkülöníteni a költségvetési tervezet, ami megháromszorozza az előző többéves pénzügyi keretben nyújtott finanszírozást. Ennek jelentős része a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását szolgálja.

A legnagyobb botránykő a kondicionalitás

Az egységes költségvetési terv kondicionalitási mechanizmusa erőteljesebbé és összetettebbé vált; immár kiterjed az eddig nem érintett agrártámogatásokra is.

A javaslat felhatalmazza a bizottságot arra, hogy politikai nézeteltérések alapján vonja meg egy tagállam teljes nemzeti juttatását, akár egy év alatt.

Mindez azt jelenti, hogy Brüsszel az eddiginél is nagyobb hatalomhoz szeretne jutni, kénye-kedve szerint, politikai alapon vonhatná meg a támogatásokat.

Teljes cikk a VILÁGGAZDASÁG oldalán olvasható.

Fotó: AFP