Külföld

Célkeresztben a bűnbandák – magasabb fokozatra kapcsolt a rendőrség Brüsszelben

2025. szeptember 30., kedd 15:58 | MTI
razzia rendőrség bandaháború Brüsszel

Nagyszabású rendőrségi akciót hajtottak végre a belga fővárosban, Brüsszelben, amelynek célja a szervezett bűnözés és a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása volt - közölte a belga szövetségi rendőrség.

  • Célkeresztben a bűnbandák – magasabb fokozatra kapcsolt a rendőrség Brüsszelben

A hétfő esti összehangolt műveletben a szövetségi rendőrség mellett a főváros hat kerületi rendőrkapitánysága, a vasúti rendőrség és több támogató egység vett részt, amelyek Brüsszel több pontján, valamint a vasúti és metróállomások környékén végeztek fokozott ellenőrzéseket.

Az akció keretében összesen 708 embert, 621 járművet és 13 üzletet ellenőriztek.

Kilenc személyt bírói felügyelet alá helyeztek, 13-at pedig rendészeti okokból vettek őrizetbe. A hatóságok két esetben kábítószer-birtoklás, két esetben fegyverrel kapcsolatos jogsértés, kilenc esetben illegális tartózkodás miatt intézkedtek. Emellett 83 közlekedési szabálysértést is rögzítettek, köztük ittas vezetést, jogosítvány nélküli vezetést és biztosítás hiányát.

"Ezzel az akcióval közösen hangsúlyoztuk elkötelezettségünket Brüsszel biztonságának garantálása mellett, konkrét és látható intézkedésekkel"

- közölte a rendőrség.

A belga igazságügyi miniszter, Annelies Verlinden a közelmúltban szigorúbb fellépést sürgetett a szervezett bűnözéssel szemben, többek között azt, hogy a bűnbandák vezetői maguk fizessék börtönbüntetésük költségeit.

Az igazságügyi tárca adatai szerint 2025 első felében Belgiumban a helyszíni pénzbírságok negyedét Brüsszelben szabták ki, döntő többségüket - 99 százalékukat - kábítószer-birtoklással kapcsolatban.

Fotó: Shutterstock

