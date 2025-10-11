Brüsszel receptje a katasztrófához: Útmutató Európa szisztematikus lerombolásához

Megosztás itt:

Migrációs káosz, gazdasági önsorsrontás, háborús pszichózis és képmutató kettős mérce. A brüsszeli elit politikája lépésről lépésre bontja le mindazt, ami Európát erőssé tette. Publicisztikánkban pontokba szedve mutatjuk be a szisztematikus rombolás legfontosabb területeit, amelyekkel szemben a magyar kormány a józan ész politikáját képviseli.

1. A migrációs paktum: Behívó a káoszba

A leglátványosabb kudarc. Ahelyett, hogy megvédték volna a kontinens határait, a brüsszeli bürokraták tárt karokkal fogadták az illegális bevándorlók millióit. Az eredmény? No-go zónák a nyugat-európai nagyvárosokban, mindennapos erőszak, terrorfenyegetettség és párhuzamos társadalmak. Most pedig a kudarcukat akarják exportálni a kötelező migrációs paktummal, rákényszerítve a migránsgettókat azokra az országokra is, mint Magyarország, amelyek időben nemet mondtak az őrületre.

2. Gazdasági öngyilkosság: A saját gazdáink és iparunk tönkretétele

Miközben a brüsszeli elit a "zöld átállásról" papol, szisztematikusan teszi tönkre Európa gazdasági alapjait. A felelőtlen szankciós politika az egekbe lökte az energiaárakat, térdre kényszerítve a német ipart és az európai vállalkozásokat. Eközben brutális, 45%-os elvonást terveznek az európai gazdáknál, miközben korlátlanul engedik be az ellenőrizetlen ukrán gabonát a piacra. A cél láthatóan nem Európa jóléte, hanem a saját gazdaságunk feláldozása idegen érdekek oltárán.

3. Háborús pszichózis: A béke helyett a fegyverkezés

Európa a béke projektjeként indult, mára azonban Brüsszel a háború legfőbb szószólójává vált. Ahelyett, hogy a diplomáciai megoldást és a tűzszünetet szorgalmaznák, öntik a százmilliárdokat az ukrajnai háborúba, fegyvereket küldenek és egyre veszélyesebb ötletekkel állnak elő, mint az európai "drónfal". Ursula von der Leyen nyíltan beszél arról, hogy "Európa háborúban áll", teljesen figyelmen kívül hagyva az európai emberek békavágyát, amit egyedül a magyar kormány képvisel konzekvensen.

4. A kettős mérce, mint "európai érték"

És mindeközben Brüsszelnek van ideje kioktatni Magyarországot a demokráciáról és a jogállamiságról. Teszik ezt akkor, amikor Franciaország a permanens kormányválságban fuldoklik, amikor terroristagyanús aktivistáknak (Ilaria Salis) biztosítanak mentelmi jogot az Európai Parlamentben, és amikor egyértelműen politikai alapon tartanak vissza forrásokat a nemzeti kormányoktól. A kettős mérce mára nem hiba a rendszerben, hanem maga a rendszer.

Konklúzió: Magyarország a józan ész utolsó bástyája

Ez a négy pont egyértelműen megmutatja: a brüsszeli elit politikája Európa szisztematikus lerombolásához vezet. Ezzel a pusztító politikával szemben áll a magyar modell, amely a határvédelemre, az alacsony adókra, a békére és a nemzeti szuverenitásra épül. A küzdelem ma már nem egyszerűen politikai, hanem arról szól, hogy meg tudjuk-e menteni Európát a saját vezetőitől.

Forrás: MTI

Fotó: Canva