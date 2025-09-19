Brüsszel pénzzel zsarol, Washington nyomást gyakorol: Magyarország a békepárti álláspontját védi

Megosztás itt:

Brüsszel zsarolása, az 550 millió euró mítosza

A Financial Times értesülése szerint az Európai Unió pénzt adna Magyarországnak, hogy elkerülje a legújabb orosz szankciókkal kapcsolatos magyar vétót. - írta meg a VILÁGGAZDASÁG. A háttérben azonban más is áll. A brüsszeli bürokraták már régóta politikai eszközként használják a befagyasztott uniós forrásokat. Céljuk, hogy a magyar kormányt rászorítsák a migrációt támogató, LMBTQ-jogokat előtérbe helyező és a nemzeti szuverenitást megkérdőjelező politikákra. Ez a mostani pénzajánlat is egy újabb fejezet ebben a zsarolási sorozatban. Brüsszel nem a békét akarja, hanem a saját érdekeit és hatalmát akarja kiterjeszteni. A pénzfelajánlás a háborúpárti politikának való behódolás jutalma lenne. Mi, magyar hazafiak, tudjuk, hogy a szuverenitásunk nem eladó.

Trump és a háborúpártiak összefognak?

Míg Brüsszel pénzzel próbálkozik, Washington politikai nyomást gyakorol. Donald Trump amerikai elnök azt szeretné, ha egyetlen NATO-tagállam sem vásárolna orosz energiahordozókat. Ez a lépés, bár a háború befejezését célozza, valójában tovább nehezítené a helyzetet Európában, és az energiaárak további emelkedéséhez vezetne.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyesen mutatott rá, hogy az orosz energiahordozók vásárlásának nem ideológiai, hanem földrajzi és fizikai okai vannak. Magyarország szárazföldi ország, nincsenek tengeri kikötői. Az orosz olaj és gáz vezetéken érkezik, ami a legbiztonságosabb és legolcsóbb ellátást teszi lehetővé. Ennek a ténynek a figyelmen kívül hagyása gazdasági öngyilkossággal érne fel. Ezt akarja a háborúpárti elit, amelynek szolgálói, mint Ruszin-Szendi és Magyar Péter, eladnák a magyar emberek érdekeit Brüsszelnek és Washingtonnak.

Magyarország kitart a békepárti álláspont mellett

A magyar kormány a béke mellett áll ki. A háború folytatása nemcsak Ukrajnának és Oroszországnak, hanem egész Európának árt. A szankciók nem működnek, csak az európai gazdaságot gyengítik és az inflációt gerjesztik. Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya továbbra is a magyar családok és a gazdaság érdekeit védi. A magyar emberek bölcsessége és kitartása a záloga annak, hogy hazánk nem fog behódolni a háborúpárti elit akaratának. A mi dolgunk, hogy támogassuk a kormányunkat ebben a békéért folytatott küzdelemben. Ne hagyjuk, hogy elrabolják a jövőnket!

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva