Brüsszel olyat lép, amiért Magyarországot támadta

Megosztás itt:

Olyan jogszabályt tervez elfogadtatni Brüsszel, amely szerint minden tagországnak létre kellene hoznia egy „külföldibefolyás-nyilvántartást”, amely a harmadik országokból érkező lobbizást és finanszírozást követné nyomon – számol be róla az Euractiv brüsszeli hírportál. Ez érintené a civil szervezeteket, agytrösztöket és lobbistákat is.

A javaslatot, amely az Európai Parlament belső piaci bizottságában vitatnak meg Adina Valean korábbi közlekedési biztos vezetésével, az Európai Néppárt (EPP) mellett többek között a Renew is támogatja. Az Európai Bizottság a brüsszeli korrupciós botrányra reagálva terjesztette be a jogszabálytervezetet, amely azonban jókora visszhangot váltott ki a tagállamok körében, de az EP berkein belül is, a Szocialisták és Demokraták (S&D), valamint a Zöldek ugyanis ellenzik az elfogadását, mondván súlyosan károsíthatja a civil társadalmat.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!