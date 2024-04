Brüsszel nem titkolja tovább, a harmadik világháborúra készül

Megosztás itt:

Európában továbbra is elképesztő méreteket ölt a háborús pszichózis, ugyanis több ország vezetője is teljes mellszélességgel támogatja a háború folytatását. Emmanuel Macron francia elnök egyre erőszakosabban erőlteti, hogy még több fegyvert, pénzt és katonát kell Ukrajnának adni, miközben Európa biztonságát egyre nagyobb veszélynek teszik ki. Több biztonságpolitikai szakértő is hangot adott már azon véleményének, miszerint ha nem vetnek véget a liberális mainstream és a háborúpártiak ámokfutásának, az világháborúhoz vezethet.

Épp a minap számolt be róla egy összefoglalóban a Magyar Nemzet, hogy egyre több vezető politikus fogalmazza meg aggodalmait egy harmadik világháború kirobbanására vonatkozóan. Kedden pedig Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője beszélt erről.

Miközben Ukrajnában egyre véresebb a háború, az egyik legfontosabb tanulság az, hogy az EU védelmi ipara és katonai képességei meglehetősen alulfinanszírozottak, és hiába a NATO tagja több európai ország is, így hazánk is, arra sincs semmi garancia, hogy az Egyesült Államok tűzbe tenné a kezét Európáért egy esetleges támadás esetén. Amennyiben Oroszország Ukrajna után más európai országokat venne célba, az minden bizonnyal világháborúhoz vezetne – írta a portál.

