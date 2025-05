Brüsszel megint a migránsok védelmére kelt + videó

Megosztás itt:

"Az Európa Tanács kötelékében tevékenykedő Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság elnöke felszólította az olasz kormányt, hogy készítsen független kivizsgálást a faji alapú profilalkotásról. Azt feltételezik, hogy a tisztviselők objektív bizonyítékok helyett etnikai háttér, bőrszín, vallás vagy állampolgárság alapján járnak el. Azt állítják, hogy számos európai államban növekszik a jelenség, miszerint a hatóságok hovatartozás alapján kategorizálják az embereket, főként Itáliában és Franciaországban. Az olasz kormány felháborodással fogadta az Európai Bizottság felszólítását. Giorgia Meloni miniszterelnök szégyenletesnek nevezte az olasz hatóságok ellen felhozott rágalmakat. Iganzio La Russa a parlament elnöke is visszautasította a vádakat, elismerését és háláját fejezte ki, a rendfenntartó szervek iránt, amiért életüket kockáztatva végzik szolgálatukat. A statisztikák szerint egyébként a rendőrök rengeteg támadást szenvednek el a bevándorlók részéről, akik visszaélnek azzal, hogy nincs vesztenivalójuk. Kitoloncolásuk bonyodalmas, elzárásuk költségigényes, így gyakran megússzák a hatóságokkal szembeni agressziókat. Az unió korábban magára hagyta Olaszországot migrációs krízis idejében, és most is a bevándorlók jogait félti – kommentálták a jobboldali politikusok. Matteo Salvini miniszterelnök – helyettes, a Liga elnöke egyszerűen csak haszontalan szervnek minősítette a bizottságot."