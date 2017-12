Brüsszel megindította a hetes cikkely szerinti eljárást

Az Európai Bizottság megindította a hetes cikkely szerinti eljárást Varsóval szemben. A brüsszeli testület felszólította Lengyelországot, vonja vissza a vitatott igazságügyi reformtörvényt, különben kezdeményezi az európai alapszerződés szerinti eljárást. Ez a paragrafus lehetővé teszi, hogy az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács egyhangú szavazással megvonja a vétkes tagállam uniós szavazati jogát. Két éve tart a vita az Európai Unió és az akkor hatalomra kerülő lengyel kormány között, amiért a varsói kabinet a legfelső bíróság tagjainak kinevezését a törvényhozás kezébe adta. Ezzel pedig Brüsszel szerint sérül a jogállamiság, mert felszámolja az igazságszolgáltatás és a törvényhozás szétválasztását.

Közben az Európai Bíróság döntést hozott a magyar piacról is kiszorított Uber taxiszolgáltatásról. Az Uber azzal védekezett, hogy újszerű digitális platformot kínál, és ez képezi a szolgáltatását, ám a bíróság állásfoglalása szerint a cég hagyományos személyszállítási szolgáltatást nyújt. Így pedig az Uberre is alkalmazni lehet a tagállamok személyszállításra vonatkozó szabályait. Az Uberrel szemben több országban is tiltakoztak a taxisok, mert alacsonyabb áron nyújt szolgáltatást.

