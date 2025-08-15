Brüsszel legújabb hóbortja egy Európai Korán nevű projekt

Megosztás itt:

Az Európai Unió 9,84 millió eurót biztosít az „Európai Korán” című projekthez, amely 2026-ig biztosan futni fog. A Brüsszel által pártolt kezdeményezés célja, hogy megmutassa, hogy a muszlimok szent könyve, a Korán hogyan befolyásolta az európai kultúrát – írja az Exxpress.

A nagyívű és bőségesen finanszírozott terv ellen azonban széles körben tiltakozás indult.

A kezdeményezők szerint vándorkiállításokat, konferenciákat és könyvkiadásokat terveznek, amelyek célja, hogy „megkérdőjelezzék a Korán szövegével kapcsolatos hagyományos felfogást és az európai vallási és kulturális identitásokról alkotott berögzült elképzeléseket”. Az üzenet: az iszlám jelentős mértékben hozzájárult az európai történelemhez – és ezt eddig alábecsülték.

A tiltakozók azonban ideológia vezérelt történelemhamisításként értelmezik a projektet. A kritikusok között a konzervatív politikusokon túl iszlám szakértők is megtalálhatók.

Több, a projektben részt vevő kutató is szoros kapcsolatban áll a Muszlim Testvériség nevű radikális szervezettel. A francia iszlámkutató, Florence Bergeaud-Blackler, akit a épp a testvériséget kritizáló publikációi miatt kellet rendőri védelem alá helyezni, óva int az iszlamista szervezettől, amely fokozatosan központi „intézményi kapcsolattartóvá” vált.

Fabrice Leggeri, a Frontex korábbi vezetője és a Nemzeti Tömörülés jelenlegi európai parlamenti képviselője egy levélben bírálta az „Unió értékeivel ellentétes ideológiai túlkapásokat”. A Le Figaro című lapnak adott interjújában Leggeri figyelmeztetett a projekt egyértelműen felismerhető ideológiai irányultságára, amely tudományosnak álcázza magát.

A program „átírja Európa vallás- és kultúrtörténetét, mert azt sugallja, hogy Európa 1150 és 1850 között szoros kapcsolatban fejlődött az iszlámmal. Ezzel pedig a politikus el akarják hitetni az emberekkel, hogy az iszlámnak mindig is jelentősége volt Európában, ami a történelem meghamisítása – közpénzből finanszírozva” – fogalmazott.

