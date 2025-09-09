Brüsszel elmaradt a nagy ígéretektől: alig javult az uniós versenyképesség

Megosztás itt:

Egy év telt el azóta, hogy a korábbi olasz kormányfő, az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésében felvázolta az európai versenyképesség útjában álló legfontosabb problémákat. A Politico brüsszeli hírportál most azt vette sorra, hogy az egyes területeken mennyit lépett előre az Európai Unió a jelentés megjelenése óta.

Általánosságban a kép lesújtó: bár mint arra emlékezhetünk, a tavaly novemberi budapesti informális EU-csúcson a vezetők elfogadták a Budapesti nyilatkozat az új európai versenyképességi megállapodásról című dokumentumot, lényegi előrelépés kevés területen történt.

