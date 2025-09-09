Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 09. Kedd Ádám napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Brüsszel elmaradt a nagy ígéretektől: alig javult az uniós versenyképesség

2025. szeptember 09., kedd 08:15 | Magyar Nemzet
versenyképesség Brüsszel

Mario Draghi egy éve még átfogó tervet mutatott be az európai gazdaság megerősítésére, ám mára kiderült: Brüsszel keveset tett a versenyképesség növeléséért, és a javaslatok többsége papíron maradt.

  • Brüsszel elmaradt a nagy ígéretektől: alig javult az uniós versenyképesség

Egy év telt el azóta, hogy a korábbi olasz kormányfő, az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésében felvázolta az európai versenyképesség útjában álló legfontosabb problémákat. A Politico brüsszeli hírportál most azt vette sorra, hogy az egyes területeken mennyit lépett előre az Európai Unió a jelentés megjelenése óta.

Általánosságban a kép lesújtó: bár mint arra emlékezhetünk, a tavaly novemberi budapesti informális EU-csúcson a vezetők elfogadták a Budapesti nyilatkozat az új európai versenyképességi megállapodásról című dokumentumot, lényegi előrelépés kevés területen történt.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Lebukott! Rubint Réka a Tinderen keresi az igazit?

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Óraátállítás 2025: még soha nem kezdődött ilyen korán a téli időszámítás

Zelenszkij miatt menekült külföldre Kuleba

Elszabadultak az indulatok: Nem hagyták annyiban, amit a felbőszült Marco Rossi tett

Cristiano Ronaldo semmibe veszi Szoboszlait, aki gyerekkora óta rajong érte?

Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában

Ritka kincs kapható a Lidlben – Legközelebb tavasszal lesz újra a polcokon

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

További híreink

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Monitor - Orbán Viktor: Gyurcsányéknak több eszük volt, ők a választás után mondták el, hogy átverték az embereket + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében
2
Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában
3
Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához
4
Nekünk példátlan bírság, másnak dicséret – Orbán Viktor levelet írt az Európai Bizottság elnökének
5
Új részletek derültek ki az erzsébetvárosi emberölésről
6
Vezércikk - skandalum Kötcsén: Ruszin-Szendi Romulusz elvesztette a fejét a Tisza-adó botránya miatt + videó
7
Megbukott Francois Bayrou francia miniszterelnök kormánya a bizalmi szavazáson
8
A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó
9
Trump-áradat sújtotta Magyarországot: hat új amerikai gigaberuházás árasztja el az országot, ezrek kapnak munkát
10
A speciális egységeket riasztották a Heathrow-ra

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A speciális egységeket riasztották a Heathrow-ra

A speciális egységeket riasztották a Heathrow-ra

 A londoni tűzoltóság első tájékoztatása szerint veszélyes anyaggal kapcsolatos incidens történhetett, de a Scotland Yard késő este azt jelentette, hogy nem találtak ilyen anyagot a helyszínen, és a terminált újra megnyitották.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!