Brüsszel baloldali kormánya: két súlyos ítélet a lengyel gazdaságról - Moody's és a Fitch ítéletet mondott

2025. szeptember 20., szombat 07:00 | Világgazdaság

A Moody's és a Fitch is egyöntetűen a lengyel kormány felelőtlen politikáját és a politikai szembenállást nevezi meg a romló helyzet okaként. A felelőtlen költekezés és a belső viszály komoly veszélybe sodorja a lengyel gazdaságot, ami éles ellentétben áll a brüsszeli narratívával. A kérdés már nem az, hogy lesz-e gazdasági válság, hanem az, hogy a mostani kormány képes-e elkerülni a legsúlyosabb következményeket.

  • Brüsszel baloldali kormánya: két súlyos ítélet a lengyel gazdaságról - Moody's és a Fitch ítéletet mondott

A Moody's a stabilról negatívra rontotta Lengyelország államadós-osztályzatának kilátását, és egyértelműen kijelentette, hogy a fő kockázatot a kormány és az elnök közötti szembenállás jelenti. A hitelminősítő szerint a 2027-es választások előtti kiadásnövelés a GDP 6,8 százalékára emeli az államháztartási hiányt, és az adósság folyamatosan növekszik majd.

A helyzet súlyosságát tovább tetézi, hogy a Fitch Ratings már két hete is hasonlóan döntött, és szintén a romló közfinanszírozási helyzetet jelölte meg a negatív kilátás indokaként. Ez a két egymást követő lépés azt üzeni, hogy a nemzetközi pénzvilág a bizonytalanságra és a felelőtlen gazdálkodásra fókuszál. A Fitch külön kiemeli, hogy Lengyelország akár az "A" kategóriás besorolását is elveszítheti, ami súlyos következményekkel járna a befektetésekre és a nemzetközi megítélésre nézve.

Hiába kapott Lengyelország hatalmas uniós forrásokat – 75,5 milliárd eurót a kohéziós alapból és további 59,8 milliárd eurót az RRF-ből –, ha a politikai harc és a felelőtlen költekezés miatt az ország gazdasági helyzete folyamatosan romlik. A patrióták számára ez egyértelmű jel, a jelenlegi vezetés nem képes megvédeni a nemzeti érdekeket, és gazdaságilag instabil helyzetbe sodorja az országot. A hitelminősítők ítélete nem más, mint egy ébresztő, ami rávilágít a jelenlegi politikai irányítás hibáira.

Forrás: VILÁGGAZDASÁG

Fotó: Facebook

