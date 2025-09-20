Megosztás itt:

A Moody's a stabilról negatívra rontotta Lengyelország államadós-osztályzatának kilátását, és egyértelműen kijelentette, hogy a fő kockázatot a kormány és az elnök közötti szembenállás jelenti. A hitelminősítő szerint a 2027-es választások előtti kiadásnövelés a GDP 6,8 százalékára emeli az államháztartási hiányt, és az adósság folyamatosan növekszik majd.

A helyzet súlyosságát tovább tetézi, hogy a Fitch Ratings már két hete is hasonlóan döntött, és szintén a romló közfinanszírozási helyzetet jelölte meg a negatív kilátás indokaként. Ez a két egymást követő lépés azt üzeni, hogy a nemzetközi pénzvilág a bizonytalanságra és a felelőtlen gazdálkodásra fókuszál. A Fitch külön kiemeli, hogy Lengyelország akár az "A" kategóriás besorolását is elveszítheti, ami súlyos következményekkel járna a befektetésekre és a nemzetközi megítélésre nézve.

Hiába kapott Lengyelország hatalmas uniós forrásokat – 75,5 milliárd eurót a kohéziós alapból és további 59,8 milliárd eurót az RRF-ből –, ha a politikai harc és a felelőtlen költekezés miatt az ország gazdasági helyzete folyamatosan romlik. A patrióták számára ez egyértelmű jel, a jelenlegi vezetés nem képes megvédeni a nemzeti érdekeket, és gazdaságilag instabil helyzetbe sodorja az országot. A hitelminősítők ítélete nem más, mint egy ébresztő, ami rávilágít a jelenlegi politikai irányítás hibáira.

Forrás: VILÁGGAZDASÁG

Fotó: Facebook